건설사의 '홈 IoT' 홀로서기

[아시아경제 황준호 기자] 스마트홈을 차세대 먹거리로 집중 육성하려던 이동통신사의 계획이 건설사의 '홀로서기' 바람에 흔들리게 됐다. 건설사들이 홈 사물인터넷(IoT) 분야를 자체적으로 구축하고 나섰기 때문이다.24일 업계에 따르면 현대건설은 자사의 홈 IoT 시스템 '하이오티(Hi-oT)'를 자체 개발하기로 했다. 현대기아차 계열사인 현대오토에버와 협력해 카투홈(Car to Home), 홈투카(Home to Car) 서비스를 강화하는 쪽으로 개발 방향을 잡았다. 집안에서 차의 시동을 켜거나 차에서 집안 전자제품을 제어하는 시스템으로, 입주민 편의를 높이기 위한 것이다.애초 하이오티는 현대건설과 SK텔레콤의 합작품으로 출발했다. 스마트폰을 통해 냉난방을 조절하고 가전제품을 작동하는 등 기초적인 IoT 시스템을 갖추려는 계획이었다. 현대건설 측은 "SK텔레콤과 제휴 관계를 끊는 것은 아니다"라면서도 "자체 기술력을 확보해 입주민의 편의를 높일 계획"이라고 했다.삼성물산의 경우 애당초 이통사와 손을 잡지 않고 홈 IoT 개발에 나선 사례다. 자체 플랫폼을 만들어 제품과 연동시키는 방식으로 IoT 생태계 구축한다는 방침이다.건설사가 홀로서기에 나서는 건 이통사가 낀 IoT 시스템이 입주자에게 만족을 주지 못한다는 판단 때문이다. 대표적 불만으로는 이통사가 IoT 시스템을 구축해 놓고 자사 인공지능(AI) 스피커나 추가적인 IoT 장치 판매에 나선 것이다. 이통사별로 자체 플랫폼 제품군에 한해 서비스를 제공하기 때문에 소비자의 선택권을 제한한다는 문제점으로 지적된다.홈 IoT 사업을 신성장동력으로 키우고 가입자 증대도 꾀하던 이통사들은 건설사들의 행보를 지켜보고 있다. 한 이통사 관계자는 "IoT 플랫폼을 자체적으로 개발할 역량이 있는 건설사가 많지는 않을 것"이라며 "협력하는 건설사 모두가 자체 개발에 나서는 건 아니라는 점에서 향후 추이를 예의주시하고 있다"고 전했다.

