와이디온라인, 관리종목 해제…자본잠식률 26.5%로 회복

[아시아경제 조한울 기자]이 관리종목에서 해제됐다. 지난 3월 관리종목으로 지정된 지 5개월 만이다.와이디온라인은 24일 연결기준 자본금 153억원, 자본총계 113억원을 기록하며 관리종목 지정 사유가 모두 해소됐다고 밝혔다.와이디온라인은 지난 3월 자본잠식률 50% 이상의 사유로 관리종목으로 지정됐으나 1분기와 2분기에 연이은 유상증자를 통해 총 151억원의 자금을 조달하며 자본잠식률을 26.5%대로 회복했다.와이디온라인은 하반기 본격적인 도약에 나설 계획이다. 최근 중국 애플 앱스토어에 '프리스톤테일M(펀셀123 개발, 와이디온라인 지식재산권 제공)'을 출시했고, 하반기에 '외모지상주의 for kakao'를 선보인다.또한 확보한 운영자금으로 새 게임에 투자하고 자회사인 와이디미디어를 통해 신사업을 전개할 예정이다.한편 와이디온라인은 2018년 2분기 연결기준 매출액 40억원, 영업손실 19억원, 당기순손실 20억원을 기록했다.기존 라인업들의 매출 감소, 신사업 투자 등으로 전분기 대비 실적이 소폭 감소했으나 조직 재정비, 비용 절감 등 내부 관리를 통해 판매관리비를 줄였다.와이디온라인은 "그동안 불안 요소로 작용했던 관리종목 리스크를 완전히 해소하며 주가 상승 모멘텀을 확보하게 됐다"라며 "이번 하반기에는 신작 출시, 신사업 투자 등 본격적인 신규 수익 창출을 통해 실적 턴어라운드를 이뤄낼 것"이라고 전했다.

