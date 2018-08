'밥블레스유'에 출연한 코미디언 이영자가 맛집을 알려주지 않는 이유를 밝혔다.23일 방송된 케이블채널 올리브 '밥블레스유'에서는 코미디언 이영자와 김숙, 방송인 최화정 등이 출연했다. 이날 출연진은 김숙의 단골 부추전 가게에 모여 '시청자 A/S 특집'을 진행했다.해당 방송에서 최화정은 "이영자가 맛집에 대해 잘 안알려준다"고 말했다. 이에 이영자는 "알려줬더니 누가 PPL이라고 썼더라"라고 답했다.이를 듣고 최화정도 "우리 집에서 쓰는 것들 PPL 한 개도 없다. 튀김기는 인터넷 사이트에서 3년 전에 산 것이다"라고 토로하자, 이영자는 "낙지 볶음을 먹다가 갑자기 새우튀김을 해서 사람들이 오해한 거다"라고 말했다.이에 김숙은 "앞으로 PPL이면 PPL이라고 이야기 하겠다. 솔직하게 방송하자. 윙크하겠다"고 말해 주변의 웃음을 자아냈다.

