현대홈쇼핑, 잘나가다 삐끗

[아시아경제 조강욱 기자] 한화엘앤씨 인수 추진이 독(毒)이 된 걸까? 하락장 속에서도 견조한 상승 흐름을 보였던의 주가곡선이 꺾이고 있다, 소액주주인 밸류파트너스자산운용은 주주가치 창출을 위해 "자사주나 사라"고 일침을 놓았다.23일 한국거래소에 따르면주가는 지난 17일부터 22일까지 5% 넘게 하락했다. 16일 장 마감 후 공시를 통해 "한화엘앤씨 인수 추친을 검토 중"이라고 밝힌 다음날부터다. 특히 직후인 17일에는 4% 넘게 빠졌다.앞서 3월말부터 꾸준히 상승했던의 주가는 7월 다소 주춤했으나 이달 들어 다시 반등하는 모습을 보였다. 이달 들어 지난 16일까지 11거래일 동안의 주가상승률은 8%에 육박한다. 경기침체 속 전망치를 웃돈의 2분기 실적에 시장이 환호를 보낸 것으로 풀이된다.은 2분기에 전년 동기보다 17.3% 증가한 320억원의 영업이익을 올렸다. 이에 현대차증권은목표주가를 기존 15만원에서 16만3000원으로 올렸다. 박종렬 현대차증권 연구원은 "2분기은 전반적인 소비경기 부진에도 불구하고 소비패턴 변화에 발 빠른 대응과 적극적인 자체상표(PB), 단독 상품 등 상품 경쟁력 강화로 외형 성장을 이뤘다"면서 "주가는 지난 3월 하순을 저점으로 하락 추세에서 벗어나 점진적인 상승 추세를 보이고 있다"고 평가했다.이런 가운데 한화엘앤씨 인수 의향을 밝힌 직후 주가가 하락하면서 오히려 시장의 외면을 받는 것 아니냐는 관측이 나온다. 상황이 이렇자 밸류파트너스운용은 지난 21일에 공개주주서한을 보내 "이 고려하고 있는 인수가격 3000억원은 한화엘앤씨 자기자본의 2배가 넘는 수준"이라며 반대의사를 나타냈다. 또 "한화엘앤씨의 ROIC(Return on Investment Capitalㆍ투하자본수익률)는과 비교할 수 없을 정도로 낮은데도 불구하고 인수가격은이 주식시장에서 거래되는 PBR배수 0.84배보다 2배 이상 높은 가격"이라며 "이러한 상황에서는 보유 중인 현금성자산으로 자사주를 대규모로 매입하던가 더 합리적인 가격으로 인수하던가 해야 올바른 선택안이 될 것"이라고 지적했다. 주주행동주의 펀드를 운용하는 밸류파트너스운용은지분 1%미만을 보유한 소액주주다.김봉기 밸류파트너스운용 공동대표는 "상장회사 경영진은 대주주 자본과 소액주주 자본을 위임받은 관리인으로서 주주가치 극대화를 위해 잉여현금흐름을 활용해야 하는데 현재의 경영진은 주주가치를 파괴하면서 급여만 높게 받아가고 있다"면서 "한화엘앤씨 인수 검토보다는 대규모 자사주 매입 소각이 훨씬 주주가치를 창출할 수 있다"고 강조했다.◇

