[아시아경제 유현석 기자]은 22일 종속회사인 동화 태국(Dongwha Thailand Co., Ltd) 주식 115만2000주를 39억4560만원에 취득했다고 공시했다.동화기업은 "목재소재사업 해외거점 확보 및 수익성 제고를 위한 것"이라고 설명했다.

