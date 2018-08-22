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"Á¤ºÎ 'ICT´ºµô'·Î À¶ÇÕÇü ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÇØ¾ß"

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.08.22 17:13 ±â»çÀÔ·Â 2018.08.22 17:13

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¼®Á¦¹ü IITP¼¾ÅÍÀå, °ø°ø ICTÇÁ·ÎÁ§Æ® ÃßÁø Á¦¾È
Àåº´±Ô 4Â÷À§¿øÀå "ÀÏÀÚ¸® ´ëÃ¼, ÇÇÇÒ ¼ö ¾ø´Ù"

"Á¤ºÎ 'ICT´ºµô'·Î À¶ÇÕÇü ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÇØ¾ß"



[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±èµ¿Ç¥ ±âÀÚ] 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨ÀÌ Å©Áö¸¸ ÇÑÆíÀ¸·Ð ÀÎ°øÁö´É(AI) ·Îº¿ÀÇ ¹ü¿ëÈ­°¡ 'ÀÏÀÚ¸® ¼îÅ©'·Î ÀÌ¾îÁú °ÍÀÌ¶õ ¿ì·Áµµ ÀÖ´Ù. ÀÌ·± ºÎÀÛ¿ëÀ» ¸·±â À§ÇØ Á¤ºÎ Â÷¿øÀÇ 'ICT ´ºµô Á¤Ã¥'ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÀÇ°ßÀÌ Á¦½ÃµÆ´Ù.

22ÀÏ ±¹È¸µµ¼­°ü ´ë°­´ç¿¡¼­ ¿­À– '4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Ã´ëÀÇ À¶ÇÕÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ¹æ¾È ´ëÅä·ÐÈ¸'¿¡¼­ ¼®Á¦¹ü Á¤º¸Åë½Å±â¼úÁøÈï¼¾ÅÍ(IIPT) ¼¾ÅÍÀåÀº "ÀÏÀÚ¸® ÃÑ·® È®´ë¸¦ ÇÑ °ø°ø ICT ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÃßÁø"À» Á¦¾ÈÇß´Ù.

±×´Â "±¹°¡Àû ÀÏÀÚ¸® ºÎÁ· Çö»ó ÇØ¼Ò¸¦ À§ÇÑ °í¿ë ¾ÈÁ¤¼º Á¦°í¿¡ ±Ù°£À» µÐ ÀÏÀÚ¸® ÀÚÃ¼ÀÇ ¾çÀû È®´ë¿¡ ÁÖ·ÂÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù"°í Çß´Ù. °ø°øºÐ¾ß ´ë±Ô¸ð ICT ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ÃßÁøÇØ Á¤ºÎ°¡ ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀÇ ¸¶Áß¹°ÀÌ µÅ¾ß ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
¿©±â¿¡´Â ICT °ü·Ã ÀÏÀÚ¸®°¡ 'ÁúÀûÀ¸·Î' ¿ì¼öÇÏ´Ù´Â ÆÇ´ÜÀÌ ±ò·Á ÀÖ´Ù. °í¿ë³ëµ¿ºÎ¿¡ µû¸£¸é ICT ºÐ¾ß´Â Áö³­ÇØ ÀÏÀÚ¸® 128¸¸°³¸¦ Ã¢ÃâÇØ ÀüÃ¼ÀÇ 7.3%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. ÀÌÁ÷·üµµ Åë½Å 1.6%, ÄÄÇ»ÅÍ¤ýSI 2.0, Á¤º¸¼­ºñ½º 2.7% ¼öÁØÀ¸·Î Àü »ê¾÷(4.7%) ´ëºñ ³·Àº ¼öÁØÀÌ´Ù.

Àåº´±Ô ´ëÅë·ÉÁ÷¼Ó 4Â÷»ê¾÷Çõ¸íÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀåµµ 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Ã´ë µµ·¡·Î ÀÏÀÚ¸® º¯È­´Â °Å½º¸¦ ¼ö ¾ø´Â Èå¸§ÀÌ µÉ °ÍÀÌ¶ó°í ³»´ÙºÃ´Ù.

Àå À§¿øÀåÀº "1Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ÀÌ·¡ »ý»ê¼º Çâ»óÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§À¸·Î Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÏÀÚ¸® ´ëÃ¼°¡ ÁøÇàµÅ ¿Ô´Ù"¸é¼­ "4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ´ëÀÀ°ú ¹«°üÇÏ°Ô ±â¼ú¿¡ ÀÇÇÑ ÀÏÀÚ¸® ´ëÃ¼´Â Áö¼ÓµÉ °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

Àå À§¿øÀåÀº ±â¼ú¹ßÀü ¶§¹®¿¡ 'ÀÏÀÚ¸®°¡ °¨¼ÒÇÒ °ÍÀÌ³Ä, ±×·¸´Ù¸é ¾î¶»°Ô ÁöÅ³ °ÍÀÌ³Ä'¿Í °°Àº ³íÀïÀº ¼Ò¸ðÀûÀÌ¶ó´Â ÀÔÀåÀ» º¸¿´´Ù. ´ë½Å ´ë¼¼Àû º¯È­¸¦ ¾î¶»°Ô ¹Þ¾ÆµéÀÌ°í Á¦µµ¡¤Á¤Ã¥ÀûÀ¸·Î ´ëÃ¥À» ¸¶·ÃÇØ °á°ú¸¦ ¹Ù²ã³ª°¡´Â °Ô Áß¿äÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

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À¯È¯ÀÍ ÇÑ±¹°æÁ¦¿¬±¸¿ø »ó¹«´Â "ÇÑ±¹Àº º¥Ã³¿Í ´ë±â¾÷ °£ ÀÎ¼öÇÕº´(M&A)½ÃÀå È°¼ºÈ­ ¼öÁØÀÌ ³Ê¹« ¹ÌÈíÇÏ´Ù"°í ²¿Áý¾ú´Ù. ±×´Â "M&A¸¦ ÅëÇÑ ÀÚ±ÝÈ¸¼ö½ÃÀåÀÌ ¿­¾ÇÇØ º¥Ã³ÅõÀÚ¿Í ÀçÅõÀÚ ¼±¼øÈ¯ÀÌ ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê´Â´Ù"¸ç "M&A È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇØ ±â¾÷¿¡ ÀÎ¼¾Æ¼ºê¸¦ Áà¾ß ÇÑ´Ù"´Â ÀÔÀåÀ» ³»³ù´Ù.

°í¿ëÃ¢Ãâ È¿°ú°¡ ¶Ù¾î³­ ½ºÅ¸Æ®¾÷ ÀÔÀå¿¡¼­µµ Á¤ºÎ Áö¿øÀ» ÃË±¸ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù. ¼÷¹Ú ÇÃ·§Æû¾÷Ã¼ ¾ß³îÀÚÀÇ ±èÁ¾À± ºÎ»çÀåÀº "»õ·Î¿î ¼ö¿ä¸¦ ¹ß±¼ÇØ À¶ÇÕÇü ÀÏÀÚ¸®¸¦ ¸¸µé¾î³»°í ÀÖ´Âµ¥ Á¤ºÎÀÇ ´Ü±âÀû ¼¼Á¦ ÇýÅÃÀÌ¶óµµ ÀÖ´Ù¸é ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ¿¡ ´õ¿í À¯¸®ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.

ÀÌ¿ëÀç ¸Å½ºÇÁ·¹¼Ò °øµ¿´ëÇ¥µµ "½ºÅ¸Æ®¾÷À» µÑ·¯½Ñ Á¤Ã¥¡¤±ÔÁ¦ È¯°æÀº ¿©ÀüÈ÷ Á¦Á¶¾÷°ú Áß°ø¾÷ ¹æ½Ä"ÀÌ¶ó¸ç "»çÀü±ÔÁ¦ Áß½ÉÀÇ È¯°æÀ» °³¼±ÇØ¾ß ±Þº¯ÇÏ´Â ICT È¯°æ¿¡ ´ëÀÀÀÌ °¡´ÉÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

±èµ¿Ç¥ ±âÀÚ letmein@asiae.co.kr

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  3. 3Á¶¼±, ÀÚ»ç ±â»ç ÁöÀû ÇÑ°Ü·¹¿¡ ¹Ý¹Ú¡¦ÙþÁ¤...
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