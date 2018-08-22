"Á¤ºÎ 'ICT´ºµô'·Î À¶ÇÕÇü ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÇØ¾ß"

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¼®Á¦¹ü IITP¼¾ÅÍÀå, °ø°ø ICTÇÁ·ÎÁ§Æ® ÃßÁø Á¦¾È
Àåº´±Ô 4Â÷À§¿øÀå "ÀÏÀÚ¸® ´ëÃ¼, ÇÇÇÒ ¼ö ¾ø´Ù"
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±èµ¿Ç¥ ±âÀÚ] 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨ÀÌ Å©Áö¸¸ ÇÑÆíÀ¸·Ð ÀÎ°øÁö´É(AI) ·Îº¿ÀÇ ¹ü¿ëÈ°¡ 'ÀÏÀÚ¸® ¼îÅ©'·Î ÀÌ¾îÁú °ÍÀÌ¶õ ¿ì·Áµµ ÀÖ´Ù. ÀÌ·± ºÎÀÛ¿ëÀ» ¸·±â À§ÇØ Á¤ºÎ Â÷¿øÀÇ 'ICT ´ºµô Á¤Ã¥'ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÀÇ°ßÀÌ Á¦½ÃµÆ´Ù.
22ÀÏ ±¹È¸µµ¼°ü ´ë°´ç¿¡¼ ¿À– '4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Ã´ëÀÇ À¶ÇÕÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ¹æ¾È ´ëÅä·ÐÈ¸'¿¡¼ ¼®Á¦¹ü Á¤º¸Åë½Å±â¼úÁøÈï¼¾ÅÍ(IIPT) ¼¾ÅÍÀåÀº "ÀÏÀÚ¸® ÃÑ·® È®´ë¸¦ ÇÑ °ø°ø ICT ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÃßÁø"À» Á¦¾ÈÇß´Ù.
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Àåº´±Ô ´ëÅë·ÉÁ÷¼Ó 4Â÷»ê¾÷Çõ¸íÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀåµµ 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Ã´ë µµ·¡·Î ÀÏÀÚ¸® º¯È´Â °Å½º¸¦ ¼ö ¾ø´Â Èå¸§ÀÌ µÉ °ÍÀÌ¶ó°í ³»´ÙºÃ´Ù.
Àå À§¿øÀåÀº "1Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ÀÌ·¡ »ý»ê¼º Çâ»óÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§À¸·Î Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÏÀÚ¸® ´ëÃ¼°¡ ÁøÇàµÅ ¿Ô´Ù"¸é¼ "4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ´ëÀÀ°ú ¹«°üÇÏ°Ô ±â¼ú¿¡ ÀÇÇÑ ÀÏÀÚ¸® ´ëÃ¼´Â Áö¼ÓµÉ °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Àå À§¿øÀåÀº ±â¼ú¹ßÀü ¶§¹®¿¡ 'ÀÏÀÚ¸®°¡ °¨¼ÒÇÒ °ÍÀÌ³Ä, ±×·¸´Ù¸é ¾î¶»°Ô ÁöÅ³ °ÍÀÌ³Ä'¿Í °°Àº ³íÀïÀº ¼Ò¸ðÀûÀÌ¶ó´Â ÀÔÀåÀ» º¸¿´´Ù. ´ë½Å ´ë¼¼Àû º¯È¸¦ ¾î¶»°Ô ¹Þ¾ÆµéÀÌ°í Á¦µµ¡¤Á¤Ã¥ÀûÀ¸·Î ´ëÃ¥À» ¸¶·ÃÇØ °á°ú¸¦ ¹Ù²ã³ª°¡´Â °Ô Áß¿äÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
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