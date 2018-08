'재앙의 날' 맞은 트럼프, 유세현장서 "공모가 어딨냐" 비난

도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근 인사들이 잇달아 유죄 판결을 받은 가운데 트럼프 대통령이 이들에 대한 언급을 자제하면서도 로버트 뮬러 특별검사팀을 향해 "공모가 어딨냐(Where is the collusion?)"고 외쳤다고 21일(현지시간) 뉴욕타임즈(NYT) 등 주요 외신들이 보도했다.

