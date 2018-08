[소프트M]금감원 장학회 고갈에…'2030 vs 50' 갈등 부글

국민연금 기금 고갈 논란이 세대간 갈등으로 비화할 조짐입니다. 여의도에서도 비슷한 문제로 세대 갈등이 부글부글 끓고 있는 곳이 있습니다. 금융감독원 얘깁니다.세대 갈등의 군불을 떼며 금감원을 '2030세대 vs 50대'로 갈라놓은 건 금감원 장학회입니다. 장학회는 전체 임직원 월급에서 매달 2~3%의 금액을 떼 적립한 기금으로 중ㆍ고등학생, 대학생 자녀를 둔 임직원에게 자녀 학자금을 지원하는 제도입니다. 처음엔 감독분담금을 통해 장학회 재원을 충당했지만 10여년 전 감사원의 방만경영 지적 후 임직원 월급에서 충당, 지원하는 형태로 바뀌었습니다.문제는 금감원 인력 구조가 고참급이 많은 항아리 구조다 보니 젊은 직원들을 중심으로 불만이 속출한다는 점입니다. 사회진출과 결혼 시기가 늦어지고, 합계출산률도 1명을 밑도는데 간부급 직원의 자녀 학자금까지 보태주고 싶진 않다는 겁니다. 기대 혜택이 크지 않으니 장학회를 폐지하자는 주장까지 나오는 모양입니다.반면 대학생 자녀를 둬 당장 학자금 부담이 큰 간부급 직원들은 야속하고 각박한 세태에 혀를 내두릅니다.금감원 장학회 재원에 여유가 있다면 이런 일도 없었을 겁니다. 지금은 임직원 월급에서 겨우 충당하고 있지만 기금 고갈 걱정이 큽니다. 금감원 노동조합이 사내 카페 운영을 통해 남긴 수익을 보태거나 퇴직자가 기부를 하는 경우도 있다고 합니다. 상황이 이렇다 보니 금감원도 자녀 한 명당 학기에 300만원 한도로 제한하고, 덜 받으면 돌려주고 더 받으면 게워내도록 하는 식으로 장학회를 꾸역꾸역 끌고 나가고 있습니다.어디든 살기 어려워지는 각박한 요즘, 세대 간 갈등은 금감원에서도 남 얘기가 아닌 듯 합니다.

