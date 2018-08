[아시아경제 안하늘 기자]▲정병철(전 전경련 상근부회장, 전 LG CNS 사장, 전 LG전자 사장)씨 별세, 박진화 씨 부군상, 정경성(University of Florida 교수), 지원(이꼬이 대표) 부친상, 곽영(University of Florida 교수) 시부상 = 20일, 서울 여의도 성모병원 장례식장 2호, 발인 22일 오전 6시.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.