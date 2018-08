하나카드, 미국 최대 '사이먼 쇼핑센터' 할인 쿠폰북 제공

하나카드는 올해 12월말까지 뉴욕 우드버리 커먼 프리미엄 아울렛, 하와이 와이켈레 프리미엄 아울렛, 캘리포니아 데즈트 힐스 프리미엄 아울렛을 포함한 미국의 모든 사이먼 쇼핑센터에서 이용 가능한 할인 쿠폰북을 제공한다.하나카드 홈페이지, 1Q Pay앱 또는 하나카드 해외이용 모바일 플랫폼 ‘GLOBAL MUST HAVE’에서 해당 이벤트 페이지에 있는 바우처를 다운받은 후 사이먼 쇼핑센터의 ‘사이먼 게스트 서비스’ 또는 ‘인포메이션 센터’에서 제시하면 할인 쿠폰북을 받을 수 있다.자세한 내용은 하나카드 홈페이지나 하나카드 해외이용 모바일 플랫폼, 하나카드 고객센터를 통해 확인 가능하다.한편 사이먼 쇼핑센터는 미국 최대 규모의 쇼핑-부동산 기업인 ‘사이먼 프로퍼티 그룹’에서 운영하는 미국 최대의 쇼핑센터다. 미국 전역에 100여 개의 센터를 운영하고 있다. ‘사이먼 프리미엄 아울렛’은 최고급 디자이너 브랜드의 제품을 매일 25~65%까지 할인, 판매한다. ‘사이먼 밀즈’는 쇼핑, 엔터테인먼트, 레스토랑 등 다양한 시설이 어우러진 복합 쇼핑몰이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.