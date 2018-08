케이뱅크-KT, 몽골에 인터넷은행 기술 전수한다

[아시아경제 박소연 기자] 인터넷전문은행 케이뱅크는 핵심 주주사인 KT와 손잡고 몽골 MCS그룹에 통신·금융 융합형 인터넷은행의 설립·운영 기술을 전수한다고 19일 밝혔다.MCS그룹은 몽골 1위 이동통신 기업이며 유통, 인프라 건설, 광산 사업 등도 운영하고 있다. 지난해 초부터 몽골 최초 인터넷은행 '엠뱅크'(M bank·가칭) 설립을 준비 중이다.케이뱅크와 KT는 엠뱅크에 사업모델 개발, 여신정책과 신용리스크 관리 체계 구축, 신용평가시스템(CSS) 운영, 정보통신(IT) 시스템 구축 등 경영 전반에 도움을 준다.케이뱅크와 KT가 MCS그룹으로부터 5년간 55억원을 받는 것으로 계약했으며 이 중 23억원은 케이뱅크의 자문료다.엠뱅크에서 선발된 사원에게 케이뱅크에서 현장직무교육(OJT·On the Job Training)도 진행한다.KT는 이번 계약을 통해 금융거래 정보에 통신 데이터베이스를 접목해 더 정교한 신용평가를 할 수 있도록 하는 CSS 플랫폼을 수출한다.윤경림 KT 글로벌사업추진실장 부사장은 "CSS는 물론 블록체인 등 금융-정보통신기술(ICT) 융합 분야의 앞선 기술과 플랫폼을 토대로 해외시장 진출에 박차를 가할 것"이라며 "몽골 MCS와도 그룹 차원의 파트너십을 강화해나갈 계획"이라고 밝혔다.

