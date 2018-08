[시승기]연비·성능 다잡은 신형 투싼..."국가대표 SUV"

[아시아경제 이정민 기자] 새롭게 태어난 현대자동차의 대표 스포츠유틸리티차량(SUV) 투싼이 출시 후 열흘 동안 3577건의 계약을 올리며 준중형 SUV 시장을 흔들고 있다.편도 40㎞,▲디젤 2.0 ▲스마트스트림D 1.6 ▲가솔린 1.6 터보 3가지 파워트레인으로 운영된다.겉모습의 큰 변화는 없다. 전조등 디자인과 현대차의 패밀리룩인 '캐스케이딩(폭포형) 그릴'의 형태가 적용됐다.디젤 2.0 모델에 신규 장착된 전륜 8단 자동변속기는 부드러운 변속감과 우수한 전달 효율을 발휘한다고 현대차는 설명했다. 저단 영역에서는 발진, 가속 성능이 향상되고 고단 영역에서는 연비 향상 및 정숙한 주행감을 실현할 수 있어 운전자에게 최상의 주행환경을 제공한다. 최고출력 186ps, 최대토크 41.0kg.m의 동력성능을 낸다. 복합연비는 14.4km/ℓ(2WD AT, 17인치 타이어 기준)를 달성했다.첨단안전사양이 적용돼 직선 코스나 회전 코스에서 차선을 벗어나는 것을 잡아줬다. 아울러 스마트크루즈컨트롤 기능 뿐만 아니라 고속도로 주행보조, 후측방 충돌 경고, 후방 교차 충돌 경고 등 소비자가 선호하는 다양한 능동형 안전 기술도 탑재됐다.도착지에서 확인한 연비는 14.9㎞/ℓ가 나왔다.신형 투싼 가격은 ▲1.6 가솔린 터보 2351만~2646만원 ▲스마트스트림D 1.6 2381만~2798만원 ▲디젤 2.0 2430만~2847만원 ▲얼티밋 에디션 2783만~2965만원이다.

차세대 파워트레인 ‘스마트스트림D' 엔진을 장착한 1.6 디젤 모델은 16.3km/ℓ(복합연비, 2WD AT, 17인치 타이어 기준)의 동급 최고 수준 연비를 달성했다.