걸그룹 '에이핑크' 멤버 김남주가 급성 목 디스크 증상에 '정글의 법칙'에서 중도 하차했다.17일 방송된 SBS 예능 프로그램 '정글의 법칙 in 사바' 출연진은 폐가의 폐자재들을 모아 바지선을 만드는 모습을 보여줬다.이날 출연진은 바지선을 타고 바다로 출항했으나, 강렬한 햇빛 때문에 일부 멤버들의 건강에 문제가 생겼다. 가수 토니는 탈진 증세를 보였고 김남주는 갑자기 통증을 호소했다.김남주는 "목에 디스크가 있는데 너무 아프다"며 답답함에 눈물을 흘리기도 했다.촬영 후 이뤄진 제작진과의 인터뷰에서 김남주는 "그 전날에도 허리가 아파서 자다가 깰 정도였다"며 "목이 아파도 스트레칭을 하면 나았는데, 다른 멤버들도 힘든 상황에서 몸이 아프다는 걸 알리는 게 미안했다"고 고백했다.결국 의료진 진찰 결과 급성 목 디스크 진단을 받은 김남주는 "급성 디스크이기 때문에 무리하지 않는 것이 좋다. 촬영은 힘 들 것 같다"는 의사의 권고를 받아들여 해당 프로그램에서 중도 하차했다.

