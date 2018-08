[알뜰살팁]인테리어, ‘먹튀’ 당하지 않으려면?

시장 가격에 대한 명확한 기준이 없어 신뢰할 수 있는 인테리어 업체 선정 시 비용을 보고 판단하는 경우가 많다. 하지만 비용만 보고 성급하게 인테리어 업체를 선정하게 되면 자칫 품질이 낮은 결과물이 나올 수 있고, 인테리어가 완료되더라도 AS에 대한 불안감을 떨칠 수 없다. 인테리어 사고에 대한 배상 및 AS 등의 서비스를 제공하면서 합리적인 견적을 제시하는 업체를 선별하는 것이 바람직하다.

