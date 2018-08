17일 방송된 KBS2 교양 프로그램 '그녀들의 여유만만'에서는 모친과 함께 여행을 떠난 시청자의 사연이 공개됐다. 사연의 주인공인 딸은 "어머니가 최근 난소암 투병을 하셨다. 건강을 회복하자마자 엄마와 함께 여행을 가야겠다고 결심했다"며 여행을 떠난 이유를 밝혔다.김보민 아나운서는 "딸은 A/S 기간이 길다. 결혼해서도 항상 엄마가 돌봐 줘야 한다"며 "나도 항상 아이를 봐달라고 엄마한테 말하는데 죄송하다"며 어머니에 대한 미안한 마음을 전했다.이어 "나도 결혼해서 지금까지도 어머니가 우리 아들을 돌봐주신다. 고마움을 알면서도 때론 짜증을 내기도 한다”라며 “나는 어떤 딸일까 하는 생각이 들었다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.