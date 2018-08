노엘 갤러거 내한…그는 누구?

16일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 열린 '노엘 갤러거스 하이 플라잉 버즈-스트랜디드 온 디 어스 월드 투어' 공연에는 4700명 이상의 팬들이 모였다. 이날 노엘 갤러거는 자신의 정규 3집 앨범 '잇츠 어 뷰티풀 월드(It's A Beautiful World)' 수록곡과 밴드 '오아시스' 시절 히트곡인 '슈퍼소닉(Supersonic)', '원더월(Wonderwall)', '돈 룩 백 인 앵거(Don't Look Back In Anger)' 등을 연주하며 무대를 마무리 지었다.노엘 갤러거는 영국의 대도시 맨체스터 출신의 가수다. 그는 지난 1991년 친동생 리암 갤러거와 함께 결성한 밴드 '오아시스' 1집 앨범 '디피니틀리 메이비(Definitely Maybe)'를 통해 데뷔했다. 오아시스의 인기는 1995년 발매된 정규 2집 앨범 '모닝 글로리(Morning Glory)'를 거쳐 절정에 올랐다.당시 오아시스는 영국의 밴드 '블러(Blur)'와 함께 브릿팝을 대표하는 그룹으로 떠올랐다.그러나 지난 2009년 8월29일(현지시각) 노엘 갤러거와 리암 갤러거의 갈등이 불거지며 오아시스는 해체됐다. 당시 노엘 갤러거는 밴드 공식 홈페이지에 "난 맨체스터의 로큰롤 팝 그룹 오아시스를 떠날 수밖에 없었다. 그러나 나와 가족, 친구, 동료들을 향한 폭력적인 언어 협박의 수준이 참을 수 없을 정도였다는 걸 팬들도 알 권리가 있다고 생각한다"며 탈퇴 사유를 밝힌 바 있다.이후 노엘 갤러거는 '노엘 갤러거스 하이 플라잉 버즈'라는 그룹을 결성해 지금까지 음악 활동을 이어 오고 있다.

