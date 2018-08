사진=제시 인스타그램

[아시아경제 온라인이슈팀] 래퍼 제시가 건강미 넘치는 탄탄한 바디라인을 과시했다.제시는 17일 자신의 인스타그램을 통해 "She got an attitude in the summer"란 글과 함께 근황을 담은 사진을 공개했다.공개된 사진 속 제시는 강렬한 태양을 배경으로 스포티한 비키니를 입고 포즈를 취하고 있다. 제시의 구릿빛 보디라인이 보는 이의 시선을 끈다.한편 제시는 최근 싱글앨범 '다운'을 발표하고 활발히 활동 중이다.