롯데몰 은평, '라바 플레이 그라운드' 진행 "라바랑 놀자"

롯데몰 은평에서 애니메이션 캐릭터 ‘라바’를 만나볼 수 있는 이색 이벤트가 열린다. 롯데자산개발은 17일부터 오는 25일까지 1층 센터홀에서 ‘라바 플레이 그라운드 in 롯데몰’을 진행한다고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.