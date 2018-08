[클릭 e종목]"야스, LGD 광저우 합작법인 수주모멘텀 주목"

[아시아경제 문채석 기자]DB금융투자는 17일에 대해 LG디스플레이 광저우 합작법인 수주 성장 동력(모멘텀)을 갖췄으므로 주목할 필요가 있다고 조언했다. 투자의견 '매수', 목표주가 3만7000원을 유지했고 16일 종가는 2만4900원이다.야스는 전일 장중 LG디스플레이 광저우 합작법인 'LG Display High-Tech(China) co., Ltd.'와 디스플레이 제조장비 공급계약을 2건을 맺었다고 공시했는데 도합 1941억원 규모다.권휼 DB금융투자 연구원은 신규 상장업체라 반기보고서 제출 기한이 유예된 야스 사정을 고려하면 이번 수주도 2분기 매출에 인식될 것으로 예상했다. 이에 따라 2분기 매출액이 전년 동기 대비 97% 증가한 628억원, 영업이익은 103.5% 늘어난 166억원을 기록할 것으로 봤다.권 연구원은 "야스가 LG디스플레이 광저우 합작법인 신규수주 규모를 고려하면 8.5세대 유기발광다이오드(OLED) 기준 월 60k 수준의 대면적 증착 시스템 규모일 것으로 보인다"며 "LG디스플레이가 파주 권역에 지은 새 공장 P10에서 10.5세대 OLED로의 직행을 확정짓는 등 대형 OLED 투자 불확실성을 떨어내고 있는 상황에서 공급 기업 중 야스가 가장 큰 수혜를 입을 것"이라고 내다봤다.권 연구원은 야스 투자포인트로 LG디스플레이의 대형 OLED 투자에 따른 실적 모멘텀 외에도 ▲대형 OLED 양산라인에 유일하게 적용된 증착기 기술 ▲대형과 중소형 증발원 기술력을 갖춰 고객사 다변화 가능 등을 꼽았다. 또 야스의 실적 대비 주가 수준(밸류에이션)을 봐도 올해 예상 주가수익비율(PER)이 7.1배에 불과해 성장성 대비 저평가받고 있는 중으로 평가했다.

