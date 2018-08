그룹 뉴이스트W(JR 아론 렌 백호)가 드라마'미스터 션샤인' OST에 참여한다.16일 한 매체에 따르면 뉴이스트W는 최근 tvN 주말드라마 '미스터 션샤인'의 OST 녹음을 마친 것으로 알려졌다.뉴이스트W가 부른 OST는 지난 12일 방송된 '미스터 션샤인' 12회에서 고애신(김태리)와 유진 초이(이병헌)의 애정전선이 깊어질 때 배경음악으로 등장했다.앞서 뉴이스트W는 tvN '화유기' OST의 첫번째 주자로 나서기도 했다. 멤버 JR은 'Let me out'의 랩 메이킹에도 참여해 곡의 퀄리티를 높였다는 호평을 자아냈다.뉴이스트W가 '화유기'에 이어 '미스터 션샤인'에도 참여하게 되면서 OST의 신흥 강자로 발돋움할지 이목이 집중되고 있다.

