[김맹녕의 골프영어회화] "링크스코스의 독특함"

링크스는 강한 바람과 러프, 항아리 벙커 등이 있는 해변가 코스다.









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

'링크스코스(Links Course)'.스코틀랜드와 잉글랜드, 아일랜드 등의 독특한 코스를 의미한다(Links courses in Scotland, Great Britain and Ireland are still home to nearly all the true links). 링크스코스는 일단 차별화된 특징이 있다(There are specific criteria for what makes a golf course a true links). 먼저 해변가에 조성됐다(A links course is situated along a coastline). 해풍으로 모래언덕(sand dunes)이 울퉁불퉁하다.깊은 항아리 벙커(deep, pothole bunkers)는 기본이다. 페어웨이 양편에는 질긴 러프(tough grass)와 무릎까지 오는 넓게 펼쳐진 관목(large shrubs)이 골퍼들의 미스 샷(hit)을 기다리린다. 페어웨이는 바다 모래(sand soil)가 쌓여 딱딱하고(naturally firm), 그린은 작고 공에 스핀이 걸리지 않는다. 아마추어골퍼들이 좋은 스코어를 내기가 어려운 이유다. 벙커나 러프에 빠지면 무조건 1타 이상 손해를 각오해야 한다.실수하면 반드시 대가를 치른다. 프로골퍼대회도 마찬가지다. 여유있게 선두를 달려도 마지막까지 결코 방심할 수 없는 곳이다. 스코틀랜드인들은 링크스코스에 쓸데없이 인공미를 가미하면 'Sacrilege(새클러리지)', 즉 신성모독이라고 비판한다. 스코틀랜드 세인트앤드루스 올드코스와 로얄 트룬(Royal Troon), 로열 세인트 조지스(Royal ST. George's) 등이 3대 링크스코스로 꼽힌다.A : What is a links course(링크스코스란 어떤 곳인가요)?B :It refers to a seaside course, specifically the seaside course of England, Scotland, and Ireland(시사이드 코스죠. 잉글랜드와 스코틀랜드, 아일랜드 등에 있는 바다와 접한 코스입니다).A : What are the main characteristics of links courses(링크스코스의 주요 특징은 무엇인가요)?B : They are known for having strong winds, deep rough, pot bunkers, and noted dune undulation(강한 바람과 풀이 무성한 러프, 항아리 벙커, 울퉁불퉁하고 요철이 심한 모래언덕입니다).글=김맹녕 골프칼럼니스트