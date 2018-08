[e공시 눈에 띄네]코스피-14일

한화 한화 현재가 32,800 전일대비 500 등락률 +1.55% 거래량 148,391 전일가 32,300 close

GS글로벌 GS글로벌 현재가 3,200 전일대비 60 등락률 +1.91% 거래량 123,911 전일가 3,140 close

대신증권 대신증권 현재가 11,300 전일대비 50 등락률 +0.44% 거래량 125,280 전일가 11,250 close

미래에셋생명 미래에셋생명 현재가 5,130 전일대비 70 등락률 +1.38% 거래량 124,048 전일가 5,060 close

한솔케미칼 한솔케미칼 현재가 81,800 전일대비 500 등락률 +0.62% 거래량 32,817 전일가 81,300 close

금호에이치티 금호에이치티 현재가 6,360 전일대비 180 등락률 +2.91% 거래량 30,538 전일가 6,180 close

◆ 금호타이어 =자회사 Nanjing Kumho Tire Co., Ltd.에 705억2584만원 규모 채무보증 결정

이수화학 이수화학 현재가 11,500 전일대비 100 등락률 -0.86% 거래량 110,079 전일가 11,600 close

◆ LG =2Q 잠정 연결 영업익 5240억원…전년比 7.9%↓

◆ 삼성바이오로직스 =아시아 소재 제약사와 1446억원 규모 의약품 위탁생산계약 체결

◆ 성지건설 =상반기 '의견 거절' 감사의견 받아

폴루스바이오팜 폴루스바이오팜 현재가 14,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,250 close

코웨이 코웨이 현재가 92,100 전일대비 2,100 등락률 -2.23% 거래량 76,118 전일가 94,200 close

삼화전자 삼화전자 현재가 5,390 전일대비 20 등락률 +0.37% 거래량 30,120 전일가 5,370 close

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr









[아시아경제 문채석 기자]<장 종료 후 주요 공시>=2Q 잠정 연결 영업익 7061억원…전년比 9.04%↓=싱가포르 자회사에 453억원 규모 채무보증 결정=2Q 잠정 연결 영업익 671억원…전년比 43%↑=2Q 잠정 연결 영업익 258억원…전년比 22.59%↓=262억원 규모 자회사 한솔씨엔피 주식 200만주 처분결정=204억원 규모 中계열사 TianJin Kumho HT Co., Ltd 주식 취득결정◆금호에이치티=中종속사 TianJin Kumho HT Co., Ltd 시설자금과 운영자금을 확보하려 204억660만원 규모 유상증자 결정◆금호타이어=홍콩 계열사 Kumho Tire (H.K.) Co., Ltd. 주식 2억7359만1000주를 3102억원 규모로 취득결정◆금호타이어=美 자회사 Kumho Tire U.S.A, Inc. 주식 88만2190주를 1000억원 규모로 취득결정=500억원 규모 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모전환사채(CB) 발행결정=반기검토의견 '한정'=운영자금 확보하려 600억원 규모 단기차입금 증가 결정=연결·개별 기준 모두 반기검토의견 '의견거절'