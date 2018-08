[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장이 14일 오후 2시 서울 강남구 역삼동에 위치한 팁스타운을 방문, 팁스 프로그램 운영현황에 대한 설명을 듣고, 고영하 엔젤투자협회장과 강남구 창업 생태계 활성화에 대한 면담을 나누었다.팁스타운(Tech Incubator Program for Startup Town)은 대한민국 대표 기술창업 인큐베이터로 민간투자와 정부 R&D를 연계 지원하여 고급 기술 인력의 창업을 활성화하기 위해 조성된 창업보육센터다.

