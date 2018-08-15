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·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ ±¤ÁÖÁ¡, »õ·Î¿î º¯È­ °¡±¸¡¤°¡Àü Àü¹®°ü ¿ÀÇÂ

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.08.15 12:31 ±â»çÀÔ·Â 2018.08.15 12:15

³» Áý ²Ù¹Ì±â ¿­Ç³ ¼Ó °¡Àü¡¤°¡±¸ »óÇ°±º ¸ÅÃâ 2013³â ÀÌÈÄ ¸Å³â 7% ÀÌ»ó½ÅÀå


·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ ±¤ÁÖÁ¡ È¨ÆÛ´ÏÃÄ(8Ãþ)¡¤°¡Àü µðÁöÅÐ Àü¹®°ü(9Ãþ) 2°³ÃþÀ¸·Î ´Ã·Á


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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ È£³²ÃëÀçº»ºÎ ½Åµ¿È£ ±âÀÚ] ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ ±¤ÁÖÁ¡ÀÌ ÆÄ°ÝÀûÀÎ MD(¸ÅÀå°³Æí) ½ÇÇè¿¡ ³ª¼¹´Ù.

±¤ÁÖÁ¡Àº °³Á¡ ÈÄ 20³â°£ ¸Å³â ¸ÅÀå°³Æí ¶§¸¶´Ù ÀÇ·ù Áß½ÉÀÇ ÆÐ¼Ç »óÇ°±ºÀ» È®´ëÇÏ´Â °ÍÀÌ Åë»óÀûÀÌ¾úÀ¸³ª ÀÌ¹ø¿¡´Â ±× °£ÀÇ Åë³äÀ» ±ú°í °³Á¡ ÀÌÈÄ ÃÖÃÊ·Î ÀÇ·ù¸ÅÀåÀ» ÁÙÀÌ°í ¸®ºù ¸ÅÀåÀ» ´ëÆø È®´ëÇÑ ÆÄ°ÝÀûÀÎ °³ÆíÀ» ´ÜÇàÇß´Ù.

ÀÌ´Â Áö³­ ¼ö ³â°£ À¯Åë°¡¿¡ ºÒ¾î¿À´Â °í°´ ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ¿¡ µû¸¥ ¼îÇÎ Æ®·»µåÀÇ Å« º¯È­ÀÇ ¹Ù¶÷À¸·Î ÀüÅëÀûÀ¸·Î °­¼¼¿´´ø ÆÐ¼Ç »óÇ°±ºÀÇ ¸ÅÃâÀÌ ÁÖÃãÇÏ°Å³ª ¿ª½ÅÀåÇÏ´Âµ¥ ¹ÝÇØ °¡Àü¡¤°¡±¸ Áß½ÉÀÇ ¸®ºù»óÇ°±ºÀº È£½ÇÀûÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ±â ‹š¹®ÀÌ´Ù.

·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ ±¤ÁÖÁ¡Àº 15ÀÏ ±âÁ¸ 8ÃþÀÇ »ýÈ°°¡Àü ¸ÅÀåÀ»8Ãþ¿¡ È¨ÆÛ´ÏÃÄ »óÇ°±º, 9Ãþ¿¡ °¡Àü µðÁöÅÐ Àü¹®°ü µî ÃÑ 2°³ÃþÀ¸·Î È®´ë ¿ÀÇÂÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ´Â ±âÁ¸ »ýÈ°°¡Àü ¸ÅÀå¿¡ ºñÇØ ¾à 950§³(¾à 300Æò) Á¤µµ ¿µ¾÷¸éÀûÀÌ ´Ã¾î³­ °É·Î ÀÌ´Â ÃÖ±ÙÀÇ ¼îÇÎ Æ®·£µå¸¦ ¹Ý¿µÇÑ ¸®ºù Æ¯È­ ¸ÅÀåÀ¸·Î Â÷º°È­ ÇÑ °á°úÀÌ´Ù

±×µ¿¾È ¹éÈ­Á¡£½ÆÐ¼Ç »óÇ°±ºÀÌ¶ó´Â Àý´ëÀû ÀÎ½Ä ¾Æ·¡ »ýÈ°°¡Àü ¸ÅÀåÀº ¸éÀû¸¸ ¸¹ÀÌ Â÷ÁöÇÏ°í È¿À²Àº ³·Àº Ãµ´ö²Ù·¯±â »óÇ°±ºÀ¸·Î ¿©°ÜÁ® ¿Ô´Ù.

ÇÏÁö¸¸ Áö¼ÓÀûÀÎ È¨ ¸®¸ðµ¨¸µ ¿­Ç³°ú ½º¸¶Æ® °¡ÀüÁ¦Ç°ÀÇ ÀÕµû¸¥ Ãâ½Ã·Î Âª¾ÆÁø Á¦Ç° ±³Ã¼ ÁÖ±â, ±×¸®°í ¹Ì¼¼¸ÕÁö¡¤Æø¿° µî È¯°æÀûÀÎ ¿µÇâ±îÁö »ýÈ°°¡Àü ¸ÅÀåÀº ±×¾ß¸»·Î¡®¹Ì¿î¿À¸®»õ³¢¡¯¿¡¼­ ¡®¹éÁ¶¡¯·Î Å»¹Ù²ÞÇÏ°í ÀÖ´Â ¸ð¾ç»õ´Ù.

½ÇÁ¦·Î ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ ±¤ÁÖÁ¡ »ýÈ°°¡Àü ¸ÅÀåÀÇ ¸ÅÃâÀº ÃÖ±Ù ¹éÈ­Á¡ ¾÷°è°¡ Á¦ÀÚ¸® °ÉÀ½À» ÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡µµ ¸Å³â 7% ÀÌ»óÀÇ °í½ÅÀåÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó ÀüÃ¼ ¸ÅÃâ¿¡¼­ »ýÈ°°¡Àü »óÇ°±º ¸ÅÃâÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßµµ 2012³â 8.7%¿¡¼­ 2017³â¿¡´Â 12.3%·Î ´ëÆø ¶Ù¾ú´Ù.

ÀÓÇü¿í »ýÈ°°¡Àü ÇÃ·Î¾îÀåÀº ¡°³» Áý ²Ù¹Ì±â ¿­Ç³¿¡ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í Æø¿° µî È¯°æÀûÀÎ ¿äÀÎ±îÁö ´õÇØÁö¸é¼­ »ýÈ°°¡Àü »óÇ°±ºÀº ±×¾ß¸»·Î ³¯°³¸¦ ´Ü µí °í½ÅÀå ÇÏ°í ÀÖ´Â ÁßÀÌ´Ù¡±¶ó¸ç ¡°¸®ºù»óÇ°±ºÀº °¢ Áý¾ÈÀÇ ÇüÅÂ¿¡ ¸Â´Â »óÇ°À» ±¸¸ÅÇØ¾ß ÇÏ±â¿¡ °í°´ÀÌ Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇÏ¿© ±¸¸ÅÇÏ´Â ºñÀ²ÀÌ ¸Å¿ì ³ôÀº »óÇ°±ºÀÎ ¸¸Å­ ÇâÈÄ ÀÌ Æ®·»µå°¡ °è¼Ó µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¾î ÀÌ¹ø ¸ÅÀå°³Æí¿¡ ÃÑ·ÂÀ» ±â¿ï¿©¼­ ÁØºñÇß´Ù¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¹ø¿¡ »õ ´ÜÀåÇÑ ±¤ÁÖÁ¡ 9Ãþ °¡Àü µðÁöÅÐ Àü¹®°üÀº ±âÁ¸ ¸ÅÀå¿¡ ºñÇØ ¸éÀûÀÌ ´ëÆø È®´ëµÈ ¸Þ°¡¼¥°ú »óÇ°±ºº°·Î Àß Á¤¸®µÈ Á¶´×ÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.

Æ¯È÷ LG ÀüÀÚ´Â ±¹³» ¹éÈ­Á¡ ÃÖ´ë±Ô¸ðÀÇ ¸Þ°¡¼¥À¸·Î ÃÊÇÁ¸®¹Ì¾ö ¶óÀÎÀÎ ½Ã±×´ÏÃÄ Á¦Ç° µîÀ» ½ÇÁ¦ ÁÖ¹æ¿¡¼­ º¸´Â °ÍÃ³·³ ±¸¼ºÇß´Ù. ¶ÇÇÑ Áý¾È¿¡¼­ ÀÖ´Â µí ´Ù¾çÇÑ ÀüÀÚÁ¦Ç° µîÀ» Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ã¼Çè°üµµ ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù.

20~30´ë¿¡°Ô ÀÎ±âÀÎ »þ¿À¹Ì ¸ÅÀåÀÇ ÀÔÁ¡µµ ´«±æÀ» ²ö´Ù. °¡¼ººñ°¡ ÁÁÀº ´Ù¾çÇÑ ÀüÀÚÁ¦Ç°°ú 1ÀÎ¿ë Àüµ¿½ºÄíÅÍÀÎ ¼¼±×¿þÀÌ ¡®³ªÀÎ¸ø ¹Ì´Ï¡¯µµ ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Ù.

±× ¿Ü ´ÙÀÌ½¼ ´Üµ¶ ¸ÅÀå°ú ¼ÒÇü°¡Àü Á¶´×, ¾È¸¶ÀÇÀÚ Á¶´×, Ä«¸Þ¶ó ¸ÅÀå±îÁö ÇöÀå¿¡¼­ ½±°Ô ¿øÇÏ´Â »óÇ°±ºÀ» Ã£À» ¼ö ÀÖµµ·Ï ±¸¼ºµÅÀÖ´Ù.

8Ãþ È¨ÆÛ´ÏÃÄ ¸ÅÀåÀº °¡±¸ ºê·£µå°¡ ±âÁ¸¿¡ ºñÇØ 4°³ ºê·£µå ´Ã¾î³µ´Ù. ¼öÁ¦ÀÛ ¿ø¸ñ°¡±¸ ºê·£µåÀÎ ¡®¹ÙÀÌÇìÀÌµ¥ÀÌ¡¯¿Í ¡®Ä«·¹Å¬¸°Æ®¡¯, ¹Ì±¹ 130¿©³â ÀüÅëÀÇ ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ä§´ëºê·£µåÀÎ ¡®¾Á¸®¡¯, ¾ËÄ­Å¸¶ó¶ó´Â Ä£È¯°æ ¼¶À¯ ¼ÒÀç °¡±¸ºê·£µå·Î ÃÖ±Ù ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Â ¡®Åä·¹¡¯±îÁö ½Å±ÔÀÔÁ¡ Çß°Å³ª ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

È¨¸®ºù¡¤°¡Àü µðÁöÅÐ Àü¹®°ü ¿ÀÇÂ ÀÏÁ¤¿¡ ¸ÂÃß¾î ºê·£µå º°·Î 10%~30% Æ¯º° ÇÒÀÎ Çà»çµµ ÁøÇàµÈ´Ù.

±èÁ¤Çö ±¤ÁÖ¿µ¾÷ºÎ¹®ÀåÀº ¡°±Þº¯ÇÏ´Â ¼îÇÎ Æ®·»µå¸¦ Àß ºÐ¼®ÇÏ°í °í°´ÀÌ Á¤¸» ¿øÇÏ´Â ¸ÅÀåÀÌ ¹«¾ùÀÎÁö ÆÄ¾ÇÇÏ¿© ±× ¸ÅÀåÀ» ½ÇÁ¦·Î ±¸ÇöÇØ ³»´Â °ÍÀÌ ¹éÈ­Á¡ÀÇ ÀÏÁ¾ÀÇ ÀÇ¹«¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±¶ó¸é¼­ ¡°ÀÌ¹ø È¨°¡±¸¤ý¸®ºù µðÁöÅÐ °¡Àü°ü ¿ÀÇÂÀ» ÅëÇØ ´õ¿í °í°´¿¡°Ô ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏÀ» ¸ÕÀú Á¦¾ÈÇÏ´Â ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ÀÌ µÇ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

È£³²ÃëÀçº»ºÎ ½Åµ¿È£ ±âÀÚ sdh6751@naver.com

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