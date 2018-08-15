³» Áý ²Ù¹Ì±â ¿Ç³ ¼Ó °¡Àü¡¤°¡±¸ »óÇ°±º ¸ÅÃâ 2013³â ÀÌÈÄ ¸Å³â 7% ÀÌ»ó½ÅÀå
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½ÇÁ¦·Î ·Ôµ¥¹éÈÁ¡ ±¤ÁÖÁ¡ »ýÈ°°¡Àü ¸ÅÀåÀÇ ¸ÅÃâÀº ÃÖ±Ù ¹éÈÁ¡ ¾÷°è°¡ Á¦ÀÚ¸® °ÉÀ½À» ÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡µµ ¸Å³â 7% ÀÌ»óÀÇ °í½ÅÀåÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ÀüÃ¼ ¸ÅÃâ¿¡¼ »ýÈ°°¡Àü »óÇ°±º ¸ÅÃâÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßµµ 2012³â 8.7%¿¡¼ 2017³â¿¡´Â 12.3%·Î ´ëÆø ¶Ù¾ú´Ù.
ÀÓÇü¿í »ýÈ°°¡Àü ÇÃ·Î¾îÀåÀº ¡°³» Áý ²Ù¹Ì±â ¿Ç³¿¡ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í Æø¿° µî È¯°æÀûÀÎ ¿äÀÎ±îÁö ´õÇØÁö¸é¼ »ýÈ°°¡Àü »óÇ°±ºÀº ±×¾ß¸»·Î ³¯°³¸¦ ´Ü µí °í½ÅÀå ÇÏ°í ÀÖ´Â ÁßÀÌ´Ù¡±¶ó¸ç ¡°¸®ºù»óÇ°±ºÀº °¢ Áý¾ÈÀÇ ÇüÅÂ¿¡ ¸Â´Â »óÇ°À» ±¸¸ÅÇØ¾ß ÇÏ±â¿¡ °í°´ÀÌ Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇÏ¿© ±¸¸ÅÇÏ´Â ºñÀ²ÀÌ ¸Å¿ì ³ôÀº »óÇ°±ºÀÎ ¸¸Å ÇâÈÄ ÀÌ Æ®·»µå°¡ °è¼Ó µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¾î ÀÌ¹ø ¸ÅÀå°³Æí¿¡ ÃÑ·ÂÀ» ±â¿ï¿©¼ ÁØºñÇß´Ù¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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20~30´ë¿¡°Ô ÀÎ±âÀÎ »þ¿À¹Ì ¸ÅÀåÀÇ ÀÔÁ¡µµ ´«±æÀ» ²ö´Ù. °¡¼ººñ°¡ ÁÁÀº ´Ù¾çÇÑ ÀüÀÚÁ¦Ç°°ú 1ÀÎ¿ë Àüµ¿½ºÄíÅÍÀÎ ¼¼±×¿þÀÌ ¡®³ªÀÎ¸ø ¹Ì´Ï¡¯µµ ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Ù.
±× ¿Ü ´ÙÀÌ½¼ ´Üµ¶ ¸ÅÀå°ú ¼ÒÇü°¡Àü Á¶´×, ¾È¸¶ÀÇÀÚ Á¶´×, Ä«¸Þ¶ó ¸ÅÀå±îÁö ÇöÀå¿¡¼ ½±°Ô ¿øÇÏ´Â »óÇ°±ºÀ» Ã£À» ¼ö ÀÖµµ·Ï ±¸¼ºµÅÀÖ´Ù.
8Ãþ È¨ÆÛ´ÏÃÄ ¸ÅÀåÀº °¡±¸ ºê·£µå°¡ ±âÁ¸¿¡ ºñÇØ 4°³ ºê·£µå ´Ã¾î³µ´Ù. ¼öÁ¦ÀÛ ¿ø¸ñ°¡±¸ ºê·£µåÀÎ ¡®¹ÙÀÌÇìÀÌµ¥ÀÌ¡¯¿Í ¡®Ä«·¹Å¬¸°Æ®¡¯, ¹Ì±¹ 130¿©³â ÀüÅëÀÇ ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ä§´ëºê·£µåÀÎ ¡®¾Á¸®¡¯, ¾ËÄÅ¸¶ó¶ó´Â Ä£È¯°æ ¼¶À¯ ¼ÒÀç °¡±¸ºê·£µå·Î ÃÖ±Ù ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Â ¡®Åä·¹¡¯±îÁö ½Å±ÔÀÔÁ¡ Çß°Å³ª ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
È¨¸®ºù¡¤°¡Àü µðÁöÅÐ Àü¹®°ü ¿ÀÇÂ ÀÏÁ¤¿¡ ¸ÂÃß¾î ºê·£µå º°·Î 10%~30% Æ¯º° ÇÒÀÎ Çà»çµµ ÁøÇàµÈ´Ù.
±èÁ¤Çö ±¤ÁÖ¿µ¾÷ºÎ¹®ÀåÀº ¡°±Þº¯ÇÏ´Â ¼îÇÎ Æ®·»µå¸¦ Àß ºÐ¼®ÇÏ°í °í°´ÀÌ Á¤¸» ¿øÇÏ´Â ¸ÅÀåÀÌ ¹«¾ùÀÎÁö ÆÄ¾ÇÇÏ¿© ±× ¸ÅÀåÀ» ½ÇÁ¦·Î ±¸ÇöÇØ ³»´Â °ÍÀÌ ¹éÈÁ¡ÀÇ ÀÏÁ¾ÀÇ ÀÇ¹«¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±¶ó¸é¼ ¡°ÀÌ¹ø È¨°¡±¸¤ý¸®ºù µðÁöÅÐ °¡Àü°ü ¿ÀÇÂÀ» ÅëÇØ ´õ¿í °í°´¿¡°Ô ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏÀ» ¸ÕÀú Á¦¾ÈÇÏ´Â ·Ôµ¥¹éÈÁ¡ÀÌ µÇ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
È£³²ÃëÀçº»ºÎ ½Åµ¿È£ ±âÀÚ sdh6751@naver.com