"올해 글로벌 보안 지출 12.4%↑…클라우드 보안 급성장"

[아시아경제 한진주 기자] 클라우드를 도입하는 기업들이 늘어나면서 클라우드 보안 지출도 증가할 것이라는 전망이 나왔다. 내년에는 유럽 개인정보보호규정(GDPR)에 대응하기 위한 보안 지출도 크게 증가할 것으로 예상된다.15일 IT자문기관 가트너는 2018년 글로벌 정보보안 제품·서비스 지출액이 12.4% 증가한 1140억 달러에 이를 것이라고 전망했다. 가트너는 2019년 지출 규모는 올해보다 8.7% 늘어난 1240억 달러가 될 것이라고 밝혔다.국내 2018년 보안 관련 지출액은 작년보다 4% 증가한 20억 원에 달할 것으로 예상된다. 국내에서 보안 지출액의 상당 부분을 차지하는 보안 서비스 부문은 12억6000만원에 이를 것으로 예상된다. 클라우드 보안 분야 지출이 빠르게 성장하고 있고 EU GDPR 등 규제로 인해 보안 서비스 지출이 늘어난 영향이다. 2019년에는 보안 지출액 규모가 9.4% 증가해 22억 원에 육박할 것으로 보인다.김예진2019년 전세계 보안 지출 규모를 견인하는 주요인은 감지·대응 역량 구축에 대한 관심 증가, GDPR 등 개인정보보호 규정, 디지털 비즈니스 리스크를 해결해야 하는 필요성 등이다.김예진 선임 연구원은 “최근 싱가포르 보건 서비스인 싱헬스(SingHealth)가 공격을 당해 환자 150만 명의 개인 건강 기록이 노출됐는데 데이터 유출 사건들은 민감한 데이터 및 IT 시스템을 중요한 인프라로 고려해야하는 필요성을 더욱 강화시킨다”며 “보안 및 리스크 관리는 모든 디지털 비즈니스 이니셔티브의 핵심적 부분이 되어야 한다”고 덧붙였다.가트너는 내년까지김예진 선임 연구원은 “여전히 온-프레미스 배포가 가장 대중적인 방식이지만, 일부 기술에서는 클라우드로 제공되는 보안 방식을 선호하는 경우가 많아지고 있다”고 말했다.

