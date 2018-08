박정호 SKT 사장, 올 상반기 이통3사 '연봉킹'

[아시아경제 황준호 기자]SK텔레콤이 공시한 반기보고서에 따르면 박 사장은 올 상반기 간 급여로 5억7500만원, 상여로 23억5000만원을 받았다.박 사장 다음으로는 최근 (주)LG 대표이사 맡게 된 권영수 전부회장이 상반기 보수로 총 16억9600만원을 받았다. 급여로 7억3600만원, 상여로 9억6000만원을 수령했다.황 회장은 3위로 밀려났다. 황 회장은 급여로 2억8700만원, 상여로 8억6800만원을 챙겨 총 11억5900만원을 챙겼다. 급여와 성과 모두 다른 이통사 CEO에 못미쳤다. 하지만SK텔레콤 측은 "이동통신사업의 리더십을 공고히 하였을 뿐 아니라 미디어·IoT·커머스·인공지능 등 New ICT 영역에서 신성장 동력 확보를 위한 초석을 다졌다"며 "New ICT 영역에서 주목할 만한 성과를 낸 점을 고려해 경영성과급을 지급했다"고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.