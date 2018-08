[아시아경제 한진주 기자]는 홍콩 계열사 Kumho Tire (H.K.) Co., Ltd.의 주식 2억7359만주를 현금 출자를 통해 3102억원에 취득한다고 14일 공시했다.또 금호타이어는 미국 자회사Kumho Tire U.S.A, Inc.의 주식 88만2190주를 현금 출자를 통해 1000억원에 취득한다고 공시했다.금호타이어가 주식 취득 후 보유하게 되는 홍콩 계열사와 미국 자회사의 지분비율은 100%다.

