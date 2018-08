해외에서 인정 받은 '서울 홍보영상'…스테비 어워즈 금상 수상

[아시아경제 금보령 기자] 서울시가 제작한 도시홍보영상이 스테비 어워즈(Steive Awards)에서 금상을 탔다.서울시는 지난해 말 만든 홍보영상 'Seoul Has It All'이 스테비 어워즈의 국제비즈니스어워즈(IBA·Internatial Business Awards) 정부기관 PR Film 부문에서 금상을 획득했다고 14일 밝혔다.홍보영상은 서울의 매력을 알리는 내용으로 제작됐다. 영상 길이는 3분30초 정도로, 소셜네트워크서비스(SNS)용은 30~40초짜리 3편으로 편집됐다. 지난해 말 만들어져 지난달 기준 SNS 도달 수 1500만을 기록 중이다.홍보영상에는 포토 저널리스트인 스티브 맥커리가 모델로 나온다. 그는 1인칭 관점으로 서울 사람의 모습을 사진으로 찍으면서 서울의 거리, 명소 등을 소개한다.올해 IBA에는 74개국이 참가 신청을 했다. 올해의 기업, 올해의 마케팅 캠페인, 올해의 최우수 신제품 또는 서비스 등을 포함해 3900개 이상의 후보자가 심사에 올랐다.스테비 어워즈는 70개 이상 국가를 대상으로 비즈니스 분야의 조직과 개인의 사업 성과에 대해 2002년부터 매년 수여하고 있다. 12명의 배심원은 물론 전 세계에 있는 임원 270명 이상의 평균 점수로 수상자를 결정한다.시는 10월20일 영국 런던에서 열리는 축하연에 참가해 금상을 받는다.

