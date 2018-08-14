ÅÍ³Ê µî ÄÜÅÙÃ÷±â¾÷ Àü¹®°¡ Á÷Á¢ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Â ¡®SPP 2018 ÄÁÆÛ·±½º¡¯ °³ÃÖ

ÅÍ³Ê, ´ÏÄÌ·Îµð¾ð, Àú½ºÅ÷, ³ÝÇÃ¸¯½º µî Àü ¼¼°è ÄÜÅÙÃ÷ »ê¾÷À» ÀÌ²ø¾î°¡°í ÀÖ´Â À¯¼ö ÄÜÅÙÃ÷ ±â¾÷ÀÇ Àü¹®°¡¸¦ ÇÑ ÀÚ¸®¿¡¼ Á÷Á¢ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Â ¡®SPP 2018 ÄÁÆÛ·±½º¡¯°¡ 8¿ù 23ÀÏ °³ÃÖµÈ´Ù°í 14ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¡®SPP 2018 ÄÁÆÛ·±½º¡¯´Â ¼¿ï»ê¾÷ÁøÈï¿ø(SBA)ÀÌ °³ÃÖÇÏ´Â ¾Æ½Ã¾Æ ÃÖ´ë ±Ô¸ð ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç¤ýÀ¥Å÷ B2B¸¶ÄÏ Çà»çÀÎ ¡®±¹Á¦ÄÜÅÙÃ÷¸¶ÄÏ SPP(Seoul Promotion Plan) 2018¡¯ÀÇ ºÎ´ë Çà»ç·Î µ¿´ë¹®µðÀÚÀÎÇÃ¶óÀÚ(DDP) ±¹Á¦È¸ÀÇÀå¿¡¼ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
¡®SPP 2018 ÄÁÆÛ·±½º: ¿ÃÇØÀÇ ¼¼¼Ç¡¯¿¡¼´Â ±¹³»¤ý¿Ü ÄÜÅÙÃ÷ ¾÷°èÀÇ ´ëÇ¥ ¹× Àü¹®°¡µéÀÌ ÇÔ²² ÇÑ´Ù.
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¶ÇÇÑ ÇÑ±¹¿¡¼ ¡®¹÷½º ¹ö´Ï¡¯·Î ÀÍ¼÷ÇÑ ¹Ì±¹ ÄÉÀÌºí TV ÅÍ³Ê»çÀÇ ¿Ã¸® ±×¸°(Ollie Green) ºÎ»çÀåÀÌ Âü¼®ÇÏ¿© ¡®Ã»¼Ò³â°ú ¼ºÀÎÀ» À§ÇÑ ÀÛÇ° ±âÈ¹ Àü·«¡¯¿¡ ´ëÇÑ °¿¬ÀÌ ÁøÇàµÇ¸ç, ´õºÒ¾î ¡®³×¸ð¹ÙÁö ½ºÆùÁö ¹ä¡¯ µîÀ¸·Î Àß ¾Ë·ÁÁø ¼¼°èÀû ¾î¸°ÀÌ Ã¤³Î ´ÏÄÌ·Îµð¾ðÀÇ µð·ºÅÍ ÈÞ º¼µåÀ©(Hugh Boldwin) ¶ÇÇÑ Âü¼®ÇØ ¡®´ÏÄÌ·Îµð¾ðÀÇ ±Û·Î¹ú Æí¼ºÀü·«¡¯¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´«´Ù.»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, À¥Å÷ ÇÃ·§Æû Àú½ºÅ÷ÀÇ ¹Úµ¿ÈÆ ºÎ»çÀåÀÌ ¿¬»ç·Î Âü¿©ÇØ ÃÖ±Ù °ü½ÉÀ» ¸ðÀº ¡®Àú½ºÅ÷ X ÄÚ¹ÌÄÚ, À¥Å÷ ÇÃ·§Æû ÇÕº´¡¯¿¡ ´ëÇÑ ÃëÁö¿Í ÇâÈÄ »ç¾÷ ¹æÇâÀ» ¼³¸íÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ ¡®SPP 2018 ÄÁÆÛ·±½º: SPOTLIGHT¡¯¸¦ ÅëÇØ ÄÜÅÙÃ÷ Áß½Éµµ½Ã ¡®¼¿ïÀÌ µÇ±â À§ÇÑ ¼¿ï ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç¼¾ÅÍÀÇ ¹ßÀü¹æÇâ¡¯À» ÁÖÁ¦·Î ½ÉµµÀÖ´Â Åä·ÐÀÌ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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¶ÇÇÑ ±¹Á¦ÀûÀÎ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç Àü¹®Áö AWN(Animation World Newtrok)ÀÇ ÆíÁýÀåÀÌÀÚ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç°èÀÇ Ä´À·Î ºÒ¸®´Â ¾È½Ã ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç Æä½ºÆ¼¹úÀÇ ÀåÆí ºÎ¹® ½É»çÀ§¿øÀ» ¸ÃÀº ¹Ù ÀÖ´Â ´í »çÅä´Â ¡®¼¿ïÀÌ ¾Æ½Ã¾Æ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ½ÃÀåÀÇ Çãºê·Î µµ¾àÇÏ±â À§ÇÑ °æÀï·Â °È ¹æ¾È¡¯À» ÁÖÁ¦·Î ´Ù·é´Ù.
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