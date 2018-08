불타는 BMW, 속타는 수입차 AS 불만

[아시아경제 이정민 기자] BMW 화재 사태가 수입자동차 시장 애프터서비스(AS) 문제로 번지고 있다. 판매에는 정성을 쏟으면서 AS는 신경을 덜 쓴다는 불만이 소비자들사이에서 터져 나오고 있다.14일 수입차 업계에 따르면 화재사고가 잇따라 발생하고 있는 BMW는 전국에 서비스센터 61곳을 보유하고 있다. 긴급 안전진단 결정이 내려진 7월 말부터 24시간 가동하고 있지만 10만6317대 차량을 손 보는 것은 물리적으로 시간이 부족하다. 업계 최대 규모라고 해도 단순 계산으로 센터 한 곳 당 1700대 이상을 책임져야 하는 셈이다.이런 탓에 BMW 차주들은 가뜩이나 화재 때문에 예민한데 더 열이 나 있다. 안전진단을 받기 위한 예약 조차 힘들뿐더러 예약에 성공했더라도 서비스센터에서 오랜 시간을 기다려야 하기 때문이다. 시설이 갖춰진 서울은 그나마 사정이 나은 편이다. 지방에 있는 차주들의 불편은 더 크다. 지방 거주 BMW 차주 A씨는 "안전진단을 받으려면 하루, 이틀을 고스란히 버려야 한다"며 "주변의 눈총마저 따가워 차를 왜 샀는 지 후회가 된다"고 말했다.수입차 업계의 AS 문제는 어제, 오늘 일이 아니지만 몇 년 새 업계 덩치는 커졌는데 내실은 개선되지 않아 비판의 목소리가 거세다. 실제 업체들의 매출은 고공행진이다. 업계 1위 메르세데스-벤츠는 지난해 총 6만8861대를 팔아 업계 최초 4조원대 매출(4조2664억원)을 올렸다. 하지만, AS센터는 58곳에 그치고 있다.수입차업체들은 AS센터 확충에 나서고 있다. 그러나 판매증가세를 따라가지 못하고 있는 상태다. 현재 전국의 수입차 업체 AS센터는 547곳으로 한 곳 당 평균 3500대 가량의 차를 맡고 있는 상태다. 지난해 주요 수입차 15개 브랜드의 평균 수리기간은 8.2일로 국내 완성차 업체의 평균 5.3일에 비해 훨씬 길다.최근 5년(2013∼2017년)간 품질이나 안전 등 문제로 한국소비자원에 피해구제를 신청한 수입차는 198건에서 307건으로 55.1%(109건) 늘었다. 같은 기간 국산차는 615건에서 527건으로 14.3%(88건) 감소했다. 소비자원은 "수입차의 국내 시장점유율이 매년 높아지면서 수입차 피해구제 신청도 크게 늘고 있다"며 "수입차 업체들이 소비자 피해에 적극적으로 나서야 한다"고 말했다.

