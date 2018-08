‘목재산업박람회’ 서울 코엑스서 20일~22일 개최

[아시아경제(대전) 정일웅 기자]산림청은 오는 20일~22일 서울 삼성동 코엑스에서 ‘2018년 대한민국 목재산업박람회’를 연다고 14일 밝혔다.‘목재는 미래세대의 희망’이라는 주제로 열릴 이 박람회는 54개 목재산업 업체가 참가해 ▲건축과 목재 ▲생활과 목재 ▲산업과 목재 ▲목재와 문화 등 4가지 주제로 총 164개 부스를 운영한다.산림청은 박람회에서 업계 동향 및 목재분야 기술설명회, 목조건축포럼 등 세미나와 목재산업 활성화 및 창업 아이디어 발굴을 위한 창업경진대회도 함께 진행한다.또 관람객이 직접 나무를 만지며 원목 좌탁·우드트레이 등 목제품을 만들어 보는 DIY(Do It Yourself) 체험과 우드볼·카프라(나무 블럭) 등 목재장난감으로 부모와 자녀가 즐길 수 있는 ‘나무 상상 놀이터’가 마련된다.박람회는 오전 10시~오후 6시 진행되며 전시장 입구에서 등록을 하면 무료로 참관할 수 있다. 단 박람회 첫날 개방시간은 오후 3시~오후 6시다.김원수 목재산업과장은 “박람회를 통해 국민이 목재를 친숙하게 느끼고 생활 속 목재 이용이 활성화되길 바란다”며 “산림청은 앞으로도 다양한 전시와 체험 서비스를 확대, 많은 국민이 목재를 생활 속에서 자주 접할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

