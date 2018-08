'정무비서 성폭행 혐의' 안희정 전 충남지사, 오늘 1심 선고

업무상 위력에 의한 간음 4회, 업무상 위력에 의한 추행 1회, 강제추행 5회 혐의 金 "유력한 차기 대통령 후보가 지위 이용해 수행비서 성폭행" vs 安 "허위진술, 사회 ·도덕적 책임은 질 것" 檢, 결심공판서 징역 4년 구형

