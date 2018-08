한화에어로스페이스, 2분기 영업익 138억원…전년比 40.5%↓

전분기와 비교하면 방산부문에서 안정적 매출과 민수사업의 수익성 개선으로 매출은 35% 증가했고, 영업이익과 당기순이익은 흑자 전환했다. 당기순이익은 한화디펜스의 광전자 사업부분 양도에 따른 처분이익 171억원을 포함한 311억원으로 전년 대비 79.8% 증가했다.항공엔진부문의 RSP사업 투자비용을 감안한 영업이익은 지난해 303억원 보다 33.3% 증가한 404억원을 기록했다. RSP(Risk and Revenue Sharing Program)는 항공기 엔진의 개발, 양산, 애프터마켓까지 사업의 리스크와 수익을 참여지분만큼 배분하는 계약 방식으로 독일, 영국, 일본 선진업체들의 항공엔진 사업수행 형태다. 초기에는 많은 비용이 발생하나 향후 높은 수익을 창출하는 형태의 사업이다.부문별로 보면, 민수사업에서 한화정밀기계는 전방산업 호황과 중국, 베트남 시장에서의 선전 등으로 높은 성장세를 기록했다. 테크윈은 수익성 중심 사업 전략의 안정화로 2분기 턴어라운드를 기록 향후 꾸준한 경영실적 개선이 예상된다.방산분야에서는 항공엔진, TICN, 비호복합 등 내수에서 안정적 매출을 기록하고 K-9 수출의 경우 기존 수주한 수출 물량의 매출이 실현되며 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다. 특히 항공엔진사업은 예상을 뛰어넘는 GTF(Geared Turbofan) 엔진 수요 증대로 향후 높은 수익을 지속적으로 창출할 것으로 보인다.하반기 전망과 관련해관계자는 "대내외 경제 불확실성 확대 등 사업 리스크 요인이 여전할 것"이라며 "지속적인 영업력 강화와 원가 혁신 활동을 펼쳐 차별화된 사업경쟁력을 확보할 계획"이라고 말했다.

