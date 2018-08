[오늘의 상하한가] 아이티센, 한국금거래소·콤텍시스템 인수 ‘上’

[팍스넷데일리 정혜인 기자] 13일 주식시장에서는1개 종목이 상한가를 기록했다. 하한가 종목은 없었다.은 한국금거래소 등을 비롯한 기업 두 곳을 인수한다는 소식에 전일대비 29.79% 오른 5620원으로 거래를 마감했다.은 지난 10일 한국금거래소쓰리엠 지분 67.3%와 콤텍시스템(종목홈) 지분 24.85%를 인수하기로 결정했다고 공시했다.인수 이후이 연결 기준 매출 규모 2조원, 자산총액 4000억원을 넘어서는 중견 토털 IT 서비스기업으로 거듭날 것이라는 기대감에 주가가 급등한 것으로 보인다.정혜인 기자 hi.jung@paxnet.kr

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.