"터키리스크로 단기신흥국 경계지속…IT 소프트웨어 주목"

[아시아경제 문채석 기자]터키리스크로 신흥국 증권시장 시세에 부정적 미칠 가능성이 크지만 IT소프트웨어와 클라우드 기

업 등의 선방에 주목해야 한다는 분석이 나왔다.

문제는 이달 이후 한국에서 반도체와 정보기술(IT) 업종에 대한 증권시장의 자신감이 약해져 국내외 증시에서 대안을 찾기 어렵다는 점이다. 심지어 미국 내에서도 올해 IT 내 종목별 차별화 현상이 일어나고 있다.

허재환 유진투자증권 연구원은 미국과의 지정학적 문제가 해결돼도 터키리스크가 약해질 가능성이 그리 크지 않을 만큼 경제구조가 취약하다고 진단했다. ▲국내총생산(GDP) 대비 5~6%에 달하는 경상적자 수준 ▲많은 대외 부채와 부족한 외환보유액 등으로 기업과 은행의 현금 거래 흐름이 약화될 수밖에 없다는 시각이다.허 연구원은 터키 중앙은행이 금리를 올리는 등 긴축 정책을 펴지 않는 이상 증시 안정화가 쉽지 않다고 봤다. 다만 터키 정부의 정책 의지가 약하고 정책 실패 위험성도 크다고 지적했다.허 연구원은 결국 미국에서도 여전히 고공행진 중인 IT 소프트웨어와 클라우드 등 업종에 주목할 필요가 있다고 조언했다.그는 "최근 (미국) IT 소프트웨어 투자는 빅데이타·인공지능·클라우드 서비스와 관련이 높은데 트윌리오, 스케일포스닷컴(Salesforce.com), 스플렁크(Splunk) 등이 그 예"라며 "이들 업체들 주가는 실적 대비 주가 수준(밸류에이션)이 높아도 우상향 중인데 한국에서도 최근 헬스케어 업종과 함께 소프트웨어 업종이 상대적으로 양호한 상황인 만큼 IT 소프트웨어 기업들은 구조적 성장 가능성이 열려 있다"라고 말했다.