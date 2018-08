[아시아경제 구채은 기자] 기업은행이 'IBK 참! 좋은 콘서트 with 2030'을 10월 12일 잠실 실내체육관에서 연다.20∼30대 고객을 겨냥한 이번 콘서트에는 엑소(EXO), 레드벨벳, 자이언티, 제시, 비와이, 데이브레이크 등이 출연한다.상품 가입 고객과 이벤트 응모 고객을 대상으로 입장권을 제공한다. 응모 기간은 이달 16∼31일이다.당첨자는 9월 4일 개별 문자메시지와 기업은행 홈페이지로 발표한다. 자세한 내용은 홈페이지와 스마트폰 애플리케이션 'i-ONE뱅크(개인)'에서 확인할 수 있다.

