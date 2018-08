LG전자, 프리미엄 가전 ‘LG 시그니처’ 중남미 출시

LG전자는 8일(현지시간) 멕시코 소우마야 미술관에서 현지 거래선, 기자, 오피니언 리더 등 약 250명을 초청해 LG 시그니처 출시행사를 열었다. 미술관에 LG 시그니처의 철학을 담은 ‘LG 시그니처 갤러리’를 조성해 제품을 전시하고 고객들이 큐레이터의 도움을 받아 제품을 체험할 수 있도록 했다.LG전자는 멕시코 출신의 사진작가인 디에고 에세가레이(Diego Echeagaray)가 ‘본질의 미학(The Art of Essence)’을 주제로 LG 시그니처를 활용해 촬영한 사진작품도 함께 전시했다. 또 멕시코를 대표하는 건축가, 디자이너, 요리사 등이 LG 시그니처 제품을 사용한 경험담을 공유하는 ‘LG 시그니처 토크’도 마련했다.LG전자는 멕시코에 이어 오는 15일에는 콜롬비아에서도 LG 시그니처를 선보일 예정이다. 콜롬비아 보고타 현대미술관에서 멕시코와 동일한 형식의 LG 시그니처 갤러리를 만들어 출시행사를 진행할 계획이다.LG 시그니처는 ▲기술 혁신으로 이룬 압도적인 성능 ▲본질에 충실한 정제된 디자인 ▲지금까지 경험해보지 못한 직관적인 사용성을 갖춘 프리미엄 가전이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.