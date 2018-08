美무역전쟁 칼날…개도국 특혜관세까지 뻗친다(종합)

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원]12일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ)은미국이 개도국 제품에 특혜관세를 부여해온 프로그램은 일반특혜관세제도(GSP:Generalized System of Preferences)다. 미국은 1976년부터 이 프로그램을 도입해 현재 피지, 에콰도르 등 121개국의 특정 상품에 대해 미국으로의 수출 시 무관세 등 특혜관세를 부여하는 것으로 전해졌다. 품목은 자동차 부품부터 보석까지 다양하다. USTR이 조사한 결과에 따르면 2017년 기준 GSP 제도를 이용해 미국에 수출한 최대 국가는 인도이고, 태국 브라질 인도네시아 터키 등이 뒤를 이었다.WSJ에 따르면 미 무역대표부(USTR)는 지난해 1월 트럼프 대통령 취임 이래 GSP 적용 대상인 저개발국의 자격 요건에 대해 광범위한 검토를 진행해왔다. 혜택을 받고 있는 국가들이 과연 '공정하고 합리적인 시장접근'을 허용하고 있는지에 의문을 제기한 것이다. USTR은 특정 국가가 이 제도를 적용받을 자격이 있는지 검토할 수 있는 법적 권한을 갖고 있다.가장 먼저 철퇴를 맞은 국가는 터키다. 올해 초 미국은 터키산 철강과 알루미늄에 고율 관세를 부과했으며, 터키는 쌀·담배·자동차 등 미국산 수입품에 보복 관세를 매기면서 반발했다. 이달 초 USTR은 터키가 미 수출업자에 대해 공정한 시장 접근성을 제공하지 않는다고 우려했고, 급기야 트럼프 대통령은 지난 10일 터키의 철강·알루미늄에 대한 관세율을 2배로 높이겠다고 협박했다.미국은 태국에 대해 '락토파민' 호르몬을 주입해 사육한 미국산 돼지고기의 수입 금지와 관련 검사에 부과하는 높은 비용 등을 문제 삼고 있다. 인도네시아에는 무역 ·투자 장벽을, 인도에는 낙농과 의료장비와 관련한 무역장벽 문제를 제기하고 있다.미국이 개발도상국이나 저개발국가로도 무역전쟁을 확대하는 것은 상당한 의미가 있다.싱가포르에 있는 '아시안 트레이드 센터'의 데버러 엘름스는 "미국은 상대를 구슬려 양자 무역협정 협상을 하거나 양보를 끌어내기 위해 (특혜관세 지위에 대한) 재검토를 활용하고 있다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.