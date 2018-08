아이티센 , 한국금거래소·콤텍시스템 동시 인수…금거래 블록체인 플랫폼서비스

[아시아경제 임철영 기자] 국내 IT서비스전문기업그룹이 금 유통과 쥬얼리 제품의 제조·판매 사업 국내 점유율 1위 한국금거래소쓰리엠(이하 한국금거래소)과 NI전문기업인 콤텍시스템을 동시에 인수했다.아이티센은 13일 한국금거래소 지분 67.3%, 콤텍시스템 지분 24.85%를 각각 760억 원, 305억 원에 인수했다고 밝혔다. 두 회사 모두 아이티센의 자회사로 편입된다. 아이티센은 연결기준 연 매출규모 2조 원, 자산총액 4000억 원을 상회하는 국내 최대규모의 중견 토털 IT서비스기업으로 재탄생 하게 된다. 또한 한국금거래소의 금 관련 산업을 융합한 블록체인 금거래 플랫폼 서비스를 선보여 혁신성장형 기업으로 진화한다.한국금거래소, 시큐센, 콤텍정보통신 등 비상장 그룹사들의 기업 공개(IPO)를 지속 추진하여 2021년까지 시가총액 1조 원, 자산총액 5000억 원까지 기업가치를 끌어올리고 지주회사 체계로 전환한다는 계획이다.아이티센은 4차산업혁명 시대를 준비하고자 인수·합병을 통해 IT서비스사업구조 수직계열화와 IT서비스시장 수평계열화를 약 10여년 간 추진해왔고 이에 마침표 격으로 금융NI 부문에 장점을 가진 콤텍시스템의 인수를 결정했다.이에 따라 아이티센은 시장 내 우월적 지위에서 IT서비스사업 포트폴리오 최적화 할 수 있고, 전략적이고 획기적인 이익구조 개선이 가능해졌다.아이티센그룹 강진모 회장은 "콤텍시스템의 인수로 인해 신규사업을 본격적으로 진행할 수 있는 안정적인 성장기반이 확보됐다"면서 "당사가 보유한 4차산업 IT 요소기술 벨류체인을 산업과 융합하는 신규사업을 본격 추진하고자 한국금거래소도 동시에 인수한 것"이라고 설명했다.아이티센은 융합 대상 산업으로 금 및 귀금속 유통 및 쥬얼리 제조 및 판매 산업을 선택했고 성공적인 융합을 위해 한국금거래소를 직접 인수했다. 한국금거래소의 상장을 추진함과 동시에 글로벌 귀금속 기업으로 도약을 목표로 하고 있다.이어서 강 회장은 "약 3년여에 걸쳐 융합 대상 산업군을 신중하게 검토해 왔다"면서 "산업군 중 온라인화, 양성화가 가장 늦은 단계에 있는 금(귀금속) 유통산업이 혁신성장형 융합의 가장 큰 기회이자 적합한 모델이라고 판단했고, 한국금거래소의 김안모 대표와도 이런 융합의 틀 안에서 의기투합했기 때문에 이번 거래가 가능했다"고 설명했다.한편 아이티센이 새로 선보이고 운영할 블록체인 기반 한국금거래소 온라인 서비스는 블록체인 기술을 적용한다. 약 7조 원에 육박하는 장외 금 시장의 음성적인 거래를 양성화시킬 수 있는 안정적이고 혁신적인 플랫폼 서비스이며, 한국금거래소 및 아이티센의 매출규모와 수익률이 동시에 크게 개선될 수 있는 윈-윈 융합 모델이 될 전망이다.

