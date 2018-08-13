[Å¬¸¯ eÁ¾¸ñ] ·Ôµ¥¼îÇÎ, ¿¹»óº¸´Ù ´À¸° ¼öÀÍ¼º È¸º¹¡¦¸ñÇ¥°¡¡é

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÀÓÃ¶¿µ ±âÀÚ] DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ°¡ 13ÀÏ ·Ôµ¥¼îÇÎ ¿¡ ´ëÇØ ±¹³» ´ëÇü¸¶Æ®ÀÇ ¼öÀÍ¼º È¸º¹ÀÌ ¿¹»óº¸´Ù ´À¸®¸ç ½´ÆÛ¿Í ÄL¼îÇÎ »ç¾÷ÀÇ ¼öÀÍ¼º ¾ÇÈ°¡ ¿ì·Á½º·´´Ù¸ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ 24¸¸7500¿øÀ¸·Î ³»¸°´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÅõÀÚÀÇ°ßÀº ¸Å¼ö¸¦ À¯ÁöÇß´Ù.
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