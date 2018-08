[아시아경제 이종길 기자]배우 기주봉이 11일 스위스 로카르노에서 끝난 제71회 로카르노국제영화제에서 홍상수 감독의 신작 '강변호텔'로 남우주연상(Pardo for best actor)을 수상했다.강변호텔은 홍 감독의 스물세 번째 장편영화다. 한 중년 남성이 젊은 여성 두 명을 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. 한국영화로는 유일하게 로카르노영화제에 초청받아 홍 감독과 기주봉, 김민희 등이 영화제에 참석했다. 한국 배우가 이 영화제에서 남우주연상을 받은 건 2015년 '지금은 맞고 그때는 틀리다'의 정재영에 이어 두 번째다. 기주봉은 최근 개봉한 윤종빈 감독의 영화 '공작'에서 김정일을 연기해 눈길을 끌고 있다.

