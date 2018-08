노벨문학상 영국 네이폴 별세

[아시아경제 박소연 기자] 노벨문학상 수상자인 영국의 작가 V.S. 네이폴이 런던 자택에서 별세했다. 향년 85세.영국 BBC 방송 등 주요 외신들은 11일(현지시간) 네이폴의 사망 소식을 보도하고 그의 작품 세계를 조명했다.서인도제도 트리니다드 토바고에서 태어난 인도계 이민자의 후손인 네이폴은 2001년 노벨문학상을 받았다.그는 억압받는 제3세계 사람들의 모습을 그리면서 인종문제를 주로 다룬 카리브해 문학을 대표하는 작가로 평가받아 왔다.

