나스미디어, 태국법인 설립.. 동남아 공략 시작

KT 그룹 디지털 미디어 렙사 나스미디어는 글로벌 시장 확대를 본격화하기 위해 태국 현지 법인 Nasmedia (Thailand) Co., Ltd 설립을 완료했다고 13일 밝혔다.

