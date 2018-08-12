LGÀ¯ÇÃ·¯½º, Åë½Å»ç ÃÖÃÊ °¡»óÈ­ ÇÃ·§Æû OVPÀÎÁõ È¹µæ

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ È²ÁØÈ£ ±âÀÚ] LGÀ¯ÇÃ·¯½º ´Â Åë½Å»ç ÃÖÃÊ·Î ³×Æ®¿öÅ© °¡»óÈ(NFV, Network Function Virtualization) ÇÃ·§Æû¿¡ ´ëÇÑ OVP(OPNFV Verified Program) ÀÎÁõÀ» 12ÀÏ È¹µæÇß´Ù.
OVP(¿ÀÇÂ ÇÃ·§Æû ÀÎÁõ ÇÁ·Î±×·¥)´Â ³×Æ®¿öÅ© ±â´É °¡»óÈ ÅëÇÕ ÇÃ·§Æû °³¹ßÀ» À§ÇÑ Çù·Â±×·ìÀÎ OPNFV(Open platform for NFV)¿¡¼ ³»ÁÖ´Â ÀÎÁõÀÌ´Ù. OPNFV°¡ Á¤ÀÇÇÑ ±â´É°ú °ËÁõÀÇ ¾÷°è ±âÁØÄ¡¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç, Àå¾Ö ¹ß»ý ½Ã ¼ºñ½º ¹«Áß´Ü, ÀÚµ¿ º¹±¸, ½Å¼ÓÇÑ ½Å±Ô ¼ºñ½º Á¦°ø µî 215°³ Ç×¸ñÀÇ ±âÁØÀ» Åë°úÇÑ °¡»óÈ ÇÃ·§Æû¿¡ ÇÑÇØ ÀÎÁõÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. Áö±Ý±îÁö OVP µµÀÔ°ú ÀÎÁõÀº ÇØ¿Ü Àåºñ Á¦Á¶»ç¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÀÌ·ïÁ³´Ù.
LGÀ¯ÇÃ·¯½º´Â ±â¾÷¿ë °¡»óÈ ÇÃ·§Æû(¸íÄª LTE ±â¾÷Àü¿ë¸Á ¼ºñ½º)ÀÌ ÀÎÁõ ´ë»óÀÌ¸ç ÀÌ¹ø ÀÎÁõ È¹µæÀ¸·Î ¼ºñ½º¿¡ ´ëÇÑ ±¹Á¦ÀûÀÎ ½Å·Ú¼ºÀ» È®º¸ÇÏ°Ô µÆ´Ù°í ¼³¸íÁ™´Ù.
Æ¯È÷ LGÀ¯ÇÃ·¯½º´Â ÀÌ¹ø¿¡ È®º¸ÇÑ Å×½ºÆ® ¿ª·®°ú ¼Ö·ç¼ÇÀ» ±¹³» ÀåºñÈ¸»çµé¿¡°Ô °øÀ¯ÇØ ±¹³» °¡»óÈ »ê¾÷ À°¼º ¹× »ýÅÂ°è Á¶¼º¿¡ ±â¿©ÇÑ´Ù. ±¹³» ÀåºñÈ¸»çµéÀÌ °¡»óÈ ÇÃ·§ÆûÀÌ ¿î¿µµÉ È¯°æ¿¡¼ Á÷Á¢ Àû¿ëÇÏ°í °ËÁõÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸¶°îLG»çÀÌ¾ð½ºÆÄÅ© ³»¿¡ ³×Æ®¿öÅ©´Â ¹°·Ð ¼¹ö µî Àåºñ, ÀÚµ¿ÈµÈ °ËÁõ Åø µîÀ» °®Ãè´Ù.
ÈÞ´ëÆùÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â 4G¿Í´Â ´Þ¸® 5G´Â ÇÏ³ªÀÇ ¸ÁÀ» ÅëÇØ ÈÞ´ëÆù, ¹«ÀÎÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷¸¦ ºñ·ÔÇÑ ¿î¼Û, »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý µî ¼·Î ´Ù¸¥ ¼Ó¼ºÀ» °®´Â ´Ù¾çÇÑ ´Ü¸»À» ´ë»óÀ¸·Î ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ±â ¶§¹®¿¡ °¡»óÈ ÇÃ·§Æû Àû¿ëÀÌ ÇÊ¼öÀûÀÌ´Ù.
ÀÌ»óÇå LGÀ¯ÇÃ·¯½º NW°³¹ß´ã´çÀº "5G°¡ º»°ÝÈµÇ¸é Å¬¶ó¿ìµå, ºòµ¥ÀÌÅÍ, ÀÎ°øÁö´É µî ½Å±â¼ú°ú À¶ÇÕÇØ »õ·Î¿î °¡Ä¡¸¦ ¸¸µé ¼ö ÀÖ´Ù"¸ç "´õ ¸¹Àº µ¥ÀÌÅÍ¸¦ Ã³¸®ÇÏ°í Àû±â¿¡ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ ³×Æ®¿öÅ© ÃÖÀûÈ¿Í À¯¿¬ÇÑ ÀÎÇÁ¶ó È®ÀåÀÌ ÇÊ¼öÀûÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ Ç°ÁúÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ´õ¿í Áß¿äÇÏ´Ù"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí OPNFV´Â AT&T, ½ºÇÁ¸°Æ®, ¿À·»Áö, Â÷ÀÌ³ª¸ð¹ÙÀÏ, Â÷ÀÌ³ªÅÚ·¹ÄÞ, KDDI µî Åë½Å»ç¾÷ÀÚ¿Í ½Ã½ºÄÚ, ¿¡¸¯½¼, HP, È¿þÀÌ, IBM, ÀÎÅÚ, ·¹³ë¹Ù, NEC, ³ëÅ°¾Æ, ·¹µåÇÞ, ZTE, Ä÷ÄÄ, ETRI, »ï¼ºÀüÀÚ µî 50¿©°³ ±â¾÷ÀÌ Âü¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
È²ÁØÈ£ ±âÀÚ rephwang@asiae.co.kr