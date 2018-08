사진=MBC '쇼! 음악중심' 방송화면 캡처

걸그룹 '트와이스'가 600회 특집 '음악중심'에서 1위를 차지했다.11일 방송된 MBC 음악방송 프로그램 '쇼! 음악중심'에서는 600회 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 노홍철과 샤이니 민호가 특별MC로 합류해 미나, 마크와 함께 진행을 맡았다.1위 후보로는 숀의 'way back home', 트와이스의 'Dance The Night Away', 지코의 'Soulmate'가 오른 가운데 1위는 트와이스가 차지했다. 이로써 트와이스는 방송 출연 없이 10관왕을 기록했다.한편 이날 '음악중심'에는 셀럽파이브 , 윤미래, 레게 강 같은 평화 , 레드벨벳 , WINNER(승윤,승훈) ,마마무 ,빅스 레오, 라붐, SF9 ,다이아 , NCT U, 우주소녀, Stray Kids, (여자)아이들 , 빅플로가 출연했다.