[금주의 금융상품] 여름 휴가 맞아 해외여행 지원 이벤트 '속속'

[아시아경제 문혜원 기자]우선 하나카드는 다음 달 말까지 미주로 해외여행을 떠나는 고객을 위한 이벤트를 연다. 하나카드 홈페이지나 1Q Pay 앱을 통해 ‘해외여행 MUST HAVE #미주편’ 이벤트에 응모하고, 한국(인천·김포·부산)에서 출발하는 아메리칸항공 미주 전 노선을 하나카드로 결제하면 최대 18% 할인해준다. 결제금액대별로 최대 2만 하나머니도 추가로 적립된다. 아메리칸항공 이용 고객 대상 추첨을 통해 70만 하나머니와 반야트리 스파이용권, 고급여권지갑 등 경품도 제공한다.호텔스닷컴에서 미주지역 호텔을 예약한 뒤 하나카드로 결제하면 최대 12% 할인해준다.허츠 렌터카에서 하나카드로 결제하면 10% 할인해준다. 또 50만원 이상 이용하면 1만 하나머니를 제공한다. 추첨을 통해 70만 하나머니와 허츠 렌터카 미주 전 지역 7일 이용권, 5만 하나머니 경품도 제공한다.자유여행 플랫폼 클룩(KLOOK)에서 미주 액티비티 상품을 하나카드로 결제하면 일정금액이 즉시 할인되고 이용 금액에 따라 하나머니가 추가로 제공된다.롯데카드는 오는 31일까지 G마켓과 제휴해 ‘꼭 가봐야 할 TV 속 여행지 (유럽편)’ 기획상품 15% 할인 행사를 진행한다. 꼭 가봐야 할 TV 속 여행지는 G마켓이 예능 방송 프로그램에 소개된 해외 여행지들을 패키지로 구성해 매달 릴레이 형식으로 특가에 판매하는 여행상품이다.롯데카드로 결제 시 최대 20만원 한도 내 15% 할인된다.할인 혜택이 적용되는 상품은 최근 인기리에 방영 중인 ‘꽃보다 할배 리턴즈’가 떠난 독일 베를린, 체코 프라하, 오스트리아 잘츠캄머구트 등 동유럽 4개국 7일 상품이다.같은 기간 SC제일은행도 휴가철을 맞아 인터파크투어를 통해 ‘플러스마일카드’로 해외 항공권 결제 시 최대 19% 할인 행사를 진행한다. 홍콩·파리 노선은 최대 19%, 이 밖의 해외 전 노선은 최대 16%를 각각 할인해준다.

