대검, 수사자료 유출 검사 등 무더기 징계청구

[아시아경제 장용진 기자] 내부 수사자료와 인사자료 등을 유출한 현직 검사와 검찰간부들이 대거 징계대상에 올랐다. 수사자료를 외부인에게 유출한 현직검사는 공직배제 징계가 청구됐다.검찰청 감찰본부(본부장 정병하 검사장)는 감찰위원회 권고의견에 따라 전 서울서부지검 소속 A검사에 대해 법무부에 면직 징계를 청구했다고 10일 밝혔다. 또 A검사에 대한 지휘·감독을 소홀히 한 B부장검사에 대해서는 감봉 1개월을 징계가 청구됐다.감찰본부에 따르면 A 검사는 2015년 4∼8월 부하 수사관이 외부인에게 보안이 요구되는 수사자료 분석을 맡기는 등 수사자료를 유출하는 것을 방치했다는 이유로 징계에 회부됐다.부하 수사관이 수사 목적이 아니라 편의를 제공할 뜻에서 수감자를 검찰청에 소환하는 일을 묵인하는 등 관리·감독에 태만했다는 점도 징계청구 사유에 포함됐다.이와 함께 감찰본부는 수사자료를 유출하고, 압수한 수사자료를 무단 파기한 혐의(공무상 비밀누설죄) 등으로 불구속기소된 부하 검사에 대해 지휘·감독을 소홀히 한 C 부장검사에게도 감봉 3개월의 징계를 청구했다.또, 피의자에게 사주풀이를 해 주면서 '당신의 변호사는 사주상 도움이 되지 않으니 같이 일을 하지 말라'라는 등의 부적절한 언행을 한 D 검사에 대해서는 견책 징계를 청구했다.후배 검사에게 '고소인을 잘 도와주라'고 부탁한 E 부장검사와 동료검사들에게 특정 검사의 복무평정 순위를 언급한 F 차장검사, 법무부에 보관 중인 인사자료 파일을 무단으로 반출한 G 검사 등에게는 징계청구 대신 각각 경고와 주의처분을 내렸다.법무부는 조만간 검사징계위원회를 열고 이들에 대한 징계여부를 최종 결정할 방침이다.

