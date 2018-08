방탄소년단 진 ‘Epiphany’ 공개…컴백 카운트 다운 돌입

LOVE YOURSELF 結 Answer ‘Epiphany’ Comeback Trailer 화면 캡처 /사진=빅히트엔터테인먼트 제공

그룹 방탄소년단이 진이 주인공인 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’의 인트로이자 트레일러를 공개하며 컴백 카운트다운에 들어갔다.10일 0시 방탄소년단의 소속사 빅히트엔터테인먼트 측은 공식 유튜브 채널을 통해 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’의 ‘Epiphany’ 트레일러 영상을 공개했다.LOVE YOURSELF 시리즈는 각 앨범마다 인트로가 존재한다. 기(起)의 인트로는 정국의 ‘Euphoria’, 승(承)의 인트로는 지민의 ‘Serendipity’, 전(轉)의 인트로 뷔의 ‘Singularity’였다. 이에 이어 진이 결(結)의 인트로 ‘Epiphany’를 맡았다.공개된 트레일러 영상 속 진은 흑백의 방 속에 홀로 앉아 있으며, 또 다른 진이 등장해 창가에 기대어 앉아 고개를 떨구고, 비를 맞는 등 고뇌하는 모습이 그려진다.‘Epiphany’의 가사는 “웃고 있는 가면 속에 진짜 내 모습을 다 드러내/ 빛나는 나를/ 소중한 내 영혼을/ 이제야 깨달아/ So I Love me /조금 부족해도 너무 아름다운 걸/사랑하고 싶어/In this world/빛나는 나를 소중한 내 영혼을”으로 ‘LOVE YOURSELF’의 의미를 그대로 담고 있다.특히 트레일러 마지막 장면에는 “나 자신을 찾는 여정의 끝에 다다른 건 다시 제자리. 결국 찾아야 하는 것은 모든 것의 시작이자 이정표인 영혼의 지도. 누구에게나 있지만 아무나 찾을 수 없는 그것을, 나는 지금부터 찾아보려 한다”라는 메시지가 덧붙여졌다.한편 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 오는 24일 발매된다. 방탄소년단은 앨범을 발매하고 본격적인 월드 투어에 나선다.