[°¶³ëÆ®9 °ø°³] SÆæ ½áº¸´Ï¡¦¿©ÇàÀÚ¿£ ¼¿Ä«ºÀ, Á÷ÀåÀÎ¿£ ¸®¸ðÄÜ

ÇÊ±â±¸·Î ½ÃÀÛÇÑ SÆæ, ¸¶¿ì½º¡¤¹ø¿ª±â ÀÌ¾î ¸®¸ðÄÜÀ¸·Î È®´ë
°¶³ëÆ®8¿Í µðÀÚÀÎ Â÷ÀÌ ÀûÁö¸¸ ¹«°Ô ´Ã¾î¡¦´ë½Å ¹èÅÍ¸® ¿ë·® 30% Ä¿Á®
5ºÐ µ¿¾È 100% ¹à±â·Î À¯Æ©ºê º¸´Ï 1% °¨¼Ò
¹ß¿µµ ÃÖ¼ÒÈ¡¦¿Ü±Ù ÀæÀº Á÷ÀåÀÎ, ¸ð¹ÙÀÏ °ÔÀÌ¸Ó¿¡ À¯¿ëÇÒ µí
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÀÓ¿ÂÀ¯ ±âÀÚ] "ÇÑ ¸¶µð·Î ÀÏ´ç¹éÀÌ´Ù. ¿©ÇàÀÚ¿¡°Ô´Â ¼¿ÇÇ¸¦ À§ÇÑ ¼¿Ä«ºÀÀÌ, Á÷ÀåÀÎ¿¡°Ô´Â PPT¸¦ ³Ñ±â´Â ¸®¸ðÆ® ÄÁÆ®·Ñ·¯°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù."
°¶·°½Ã³ëÆ®9 SÆæÀ» ¸¶ÁÖÇÑ Ã¹ ¼Ò°¨Àº ÀÌ·¯Çß´Ù. 2011³â °¶·°½Ã³ëÆ®¿¡¼ ÇÊ±â±¸·Î ½ÃÀÛÇÑ SÆæÀÇ ¿ªÇÒÀº 2012³â °¶·°½Ã³ëÆ®2¿¡¼ ¸¶¿ì½º, 2014³â °¶·°½Ã³ëÆ®4¿¡¼ ¹Ì¼úµµ±¸, 2016³â °¶·°½Ã³ëÆ®7¿¡¼ ¹ø¿ª±â·Î È®´ëµÇ´õ´Ï 2018³â °¶³ëÆ®9¿¡¼ ¸¶Ä§³» ¸¸´ÉÅ°°¡ µÆ´Ù.
°¶³ëÆ®9ÀÇ ÃÖ´ë °úÁ¦´Â °¶³ëÆ®5, °¶³ëÆ®FE¿Í °°Àº ±¸Çü ¸ðµ¨ »ç¿ëÀÚ¸¦ À¯ÃŸÇÏ´Â ÀÏ. ÇÑ ½Ã°£ ³²Áþ SÆæÀ» Ã¼ÇèÇØº¸´Ï »ï¼ºÀüÀÚÀÇ Àü·«ÀÌ ¸íÈ®È÷ º¸¿´´Ù. Ä«¸Þ¶ó, È¸é, µðÀÚÀÎ Çõ½ÅÀÌ ÇÑ°è¿¡ ÀÌ¸£ÀÚ SÆæ¿¡ ´ë´ëÀû º¯ÈÀÇ ¿ÊÀ» ÀÔÇô ±³Ã¼¼ö¿ä¸¦ ÀÌ²ø¾î³»·Á´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù. ºí·çÅõ½º¸¦ Å¾ÀçÇÑ SÆæÀº Ä«¸Þ¶ó, °¶·¯¸®, À¯Æ©ºê µî °¢Á¾ ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç°ú ¿¬µ¿µÇ¸ç µÎ ´Ü°è ÀÌ»ó µµ¾àÇÑ ´À³¦ÀÌ¾ú´Ù.
¡ßÀüÀÛ ´ëºñ ¹¬Á÷ÇØÁ³À¸³ª ¹èÅÍ¸® °ÆÁ¤ ¾øÀÌ ¿µ»ó ¸¸³£=SÆæ¿¡¼ ½º¸¶Æ®Æù ÀüÃ¼·Î ½Ã¾ß¸¦ ³ÐÇô º¸¸é °¶³ëÆ®9Àº ÇÑ ¼ÕÀ¸·Î Áã±â¿¡ ¹«°Ô·Î³ª Å©±â·Î³ª »ìÂ¦ ¹ö°Å¿ü´Ù. ¹«°Ô´Â 201gÀ¸·Î ÀüÀÛ °¶·°½Ã³ëÆ®8º¸´Ù 6g ´Ã¾ú´Âµ¥ È¸éÀÌ 6.3ÀÎÄ¡¿¡¼ 6.4ÀÎÄ¡·Î Ä¿Áö°í ¹èÅÍ¸® ¿ë·®ÀÌ 3300mAh¿¡¼ 4000mAh·Î ´ëÆø ´Ã¾î³µ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
±× ´ö¿¡ °¶³ëÆ®9 »ç¿ëÀÚ´Â ÇÏ·çÁ¾ÀÏ ¹èÅÍ¸® °ÆÁ¤ ¾øÀÌ ¿µ»óÀ» º¸°í, ÃÔ¿µÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù. °¶³ëÆ®9 ¹à±â¸¦ 100%·Î Á¶Á¤ÇÏ°í ¹«¼±ÀÎÅÍ³Ý¿¡ ¿¬°áÇÑ µÚ ¿ÀÈÄ 7½Ã7ºÐºÎÅÍ 12ºÐ±îÁö 5ºÐ µ¿¾È À¯Æ©ºê ¿µ»óÀ» ½ÃÃ»Çß´Âµ¥ ´Ü 1%ÀÇ ¹èÅÍ¸®¸¸ ÁÙ¾îµé¾ú´Ù. °¶³ëÆ®9À» »ç¿ëÇÑ´Ù¸é ½À°üÀûÀ¸·Î °¡¹æ¿¡ ³Ö´ø º¸Á¶¹èÅÍ¸®¸¦ ¼¶ø ¼Ó¿¡¼ ²¨³»Áö ¾Ê¾Æµµ µÉ °Í °°¾Ò´Ù. ¿Ü±ÙÀÌ ÀæÀº ³ëµ¿ÀÚµé¿¡ µüÀÌ¾ú´Ù.°¶³ëÆ®9Àº ½º¸¶Æ®Æù ¾÷°èÀÇ ¿À·£ °íÁúº´ÀÎ ¹ß¿µµ Äð¸µ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î »ó´ç ºÎºÐ ÀâÀº ¸ð¾ç»õ¿´´Ù. Ã¼ÇèÁ¸¿¡¼ 1½Ã°£ ÀÌ»ó Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ½ÇÇàµÈ °¶³ëÆ®9 30¿©´ë¸¦ ¸¸Á®º¸¾Ò´Âµ¥ ¹ÌÁö±ÙÇÔÀ» ³Ñ¾î µû¶æÇÔÀÌ ´À²¸Áö´Â Á¦Ç°Àº 2°³¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. ¿À·£ ½Ã°£ ¸ð¹ÙÀÏ·Î °í»ç¾ç °ÔÀÓÀ» Áñ±â´Â ÀÌµé¿¡°Ô µüÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡ °¶³ëÆ®9Àº HDMI ¾î´ðÅÍ¸¦ Áö¿øÇØ 'µ¦½º ½ºÅ×ÀÌ¼Ç', 'µ¦½º ÆÐµå' ¾øÀÌµµ ½º¸¶Æ®Æù È¸éÀ» ¸ð´ÏÅÍ¿¡ ¹Ì·¯¸µÇØ PCÃ³·³ »ç¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Ù. ÀÎÅÚ¸®ÀüÆ® Ä«¸Þ¶ó´Â LGÀüÀÚÀÇ 'ÀÎ°øÁö´É(AI) Ä«¸Þ¶ó'¿Í ÃëÁö´Â ºñ½ÁÇÏ³ª ÀÎÀ§ÀûÀÌ±âº¸´Ù ÀÚ¿¬½º·¯¿î ÃÔ¿µ¿¡ ¹æÁ¡ÀÌ ÂïÈù µí Çß´Ù. °¶³ëÆ®9ÀÇ »õ·Î¿òÀº ¿©±â±îÁö.
¡ß¶óÀÌºê Æ÷Ä¿½º¡¤AR ÀÌ¸ðÁö, ½´ÆÛ ½½·Î¿ì ¸ð¼Ç Á¤±³È=ÇÇ»çÃ¼¿Í ¹è°æÀ» ºÐ¸®ÇØ ÃÔ¿µÇÏ´Â ±âÁ¸ÀÇ '¶óÀÌºê Æ÷Ä¿½º'´Â ´õ¿í Á¤±³ÈµÆ´Ù. ¼±ÀÎÀåÀÇ ÀÛ°í ¾ãÀº °¡½Ã¸¦ ¹è°æ°ú ±¸ºÐÇÒ Á¤µµ¿´´Ù. ÃÊ´ç 960 ÇÁ·¹ÀÓÀ» ÃÔ¿µÇÏ´Â ¡®ÃÊ°í¼Ó Ä«¸Þ¶ó(½´ÆÛ ½½·Î¿ì ¸ð¼Ç)¡¯ ±â´ÉÀ» Å¾ÀçÇØ ´«À¸·Î º¼ ¼ö ¾ø´Â ¼ø°£ÀÇ Æ¯º°ÇÔµµ ±â·ÏÇØÁØ´Ù. ÇÇ»çÃ¼ÀÇ ¿òÁ÷ÀÓÀ» ÀÚµ¿À¸·Î ÀÎ½ÄÇØ ÃÔ¿µÇØÁÖ´Â ±â´Éµµ Á¦°øÇÏ´Âµ¥, ¿òÁ÷ÀÓÀ» °¨ÁöÇÏ´Â ¿µ¿ªÀÇ ÃÖ´ë Å©±â¸¦ ±âÁ¸ º¸´Ù ´Ã·È´Ù.
³ª¸¸ÀÇ °³¼º ÀÖ´Â Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼ÇÀÌ °¡´ÉÇß´ø ¡®¶óÀÌºê ¸Þ½ÃÁö¡¯´Â ³ª¸¦ ²À ´àÀº ÀÌ¸ðÁö·Î ¼ÒÅëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â AR ÀÌ¸ðÁö¿Í ¸¸³ª ´õ¿í °·ÂÇØÁ³´Ù. ¡®¸¶ÀÌ ÀÌ¸ðÁö ½ºÆ¼Ä¿¡¯¿¡ Á÷Á¢ ¼Õ±Û¾¾¸¦ Ãß°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ°í, Ææ È¿°úµµ ±âÁ¸ À×Å©, ±Û·Î¿ì, ½ºÆÄÅ¬¸µ¿¡¼ ÇÏÆ®, ´«¼ÛÀÌ, ¹«Áö°³ µîÀ¸·Î È®´ëµÇ¾ú´Ù. Ææ »ö»óµµ »ç¿ëÀÚ°¡ ¿øÇÏ´Â ¾î¶°ÇÑ »ö»óÀÌµç »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
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