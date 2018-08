노키아, 제주신화월드에 광 근거리통신망 구축

리조트인 제주신화월드에 광 근거리통신망(Optical LAN) 1차 구축 작업을 9일 완료했다.

노키아는 국내 공식 광 근거리통신망 제휴사인 넷큐리티와 함께 제주신화월드에 광섬유 기반 네트워크 솔루션을 구현했다. 이 솔루션은 기존 구리선 기반 근거리통신망(copper-based LAN) 기술보다 더욱 유연하고, 확장 가능하며, 보안성이 뛰어나다.

구리선과 동일한 인프라를 이용해 10

기가바이트(GB) 혹은 40기가 속도로 쉽고 비용 효율적으로 업그레이드가 가능하다.

중앙의 단일 위치(single central location)에서 구리선 기반 근거리통신망 대비 200배 더 긴 커버리지를 제공해 각 층 혹은 100m마다 장비실을 별도로 구축할 필요도 없다.

앤드류 코프(Andrew Cope) 노키아 코리아 대표는 "

이번 제주신화월드 프로젝트는 노키아가 한국에서 처음으로 호텔 및 리조트 분야에서 대규모 광 근거리통신망을 구축하는 사례이자, 노키아 성장전략의 핵심 분야인 비통신 부문으로의 성공적인 확장을 보여주는 매우 중요한 사례"라고 말했다.

